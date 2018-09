Sanità, De Pasquale diventa presidente della Conferenza zonale

Sarà il sindaco di Carrara a rappresentare la provincia nell'ambito della Conferenza aziendale della Asl Toscana Nord Ovest. Il rammarico del sindaco Persiani

Massa-Carrara - Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale è il nuovo presidente della Conferenza zonale dei sindaci sulla sanità. Oggi pomeriggio si è svolta la riunione che doveva scegliere il nuovo vertice dopo l'uscita di scena dell'ex-sindaco di Massa Alessandro Volpi che presiedeva la conferenza. Sarà quindi De Pasquale a rappresentare la provincia di Massa-Carrara nella Conferenza aziendale dell'Asl Toscana Nord Ovest che ha compiti di indirizzo, verifica e valutazione in ambito sanitario.



Candidato, insieme a De Pasquale, c'era anche il sindaco di Massa Francesco Persiani che ha affidato in una nota il suo rammarico e la sua spiegazione su questa scelta, in cui il voto del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti è stato determinante.



«Oggi – ha scritto Persiani – si è svolta la riunione della Conferenza zonale dei sindaci, avente ad oggetto l’elezione del nuovo presidente. Come rappresentante del capoluogo di provincia avrei desiderato avere l’opportunità di presiederla ma ciò non è stato possibile e ci tengo a spiegarne i motivi. Si era venuta a creare una situazione di impasse che vedeva candidati alla presidenza sia il sottoscritto che il sindaco di Carrara, senza possibilità di accordo, lasciando quindi al sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti il potere decisionale (i votanti previsti sono solamente i tre sindaci).

Lorenzetti, dichiarando di esprimersi per un’alternanza ha quindi scelto di appoggiare il Sindaco di Carrara. Considerando il ruolo fondamentale del sindaco del Partito Democratico nella scelta di oggi, non mi resta che prendere atto di questa vicinanza tutta locale tra Pd e M5s. Nel regolamento della Conferenza che a brevissimo approveremo sarà introdotta la figura del vicepresidente, con l’accordo raggiunto che mi vedrà, come sindaco di Massa, rivestire questo importante ruolo. Ovviamente faccio i miei più sentiti auguri al sindaco De Pasquale, dichiarandomi disponibile a collaborare con lui per migliorare la sanità provinciale, conscio che così avrò maggior tempo da dedicare alle tematiche inerenti la sanità della mia città».