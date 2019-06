Pabe, ok alla proroga: scadenza 58 bis a fine anno e stop ai contenziosi

Regione, Comuni di Carrara e Massa, sindacati e industriali hanno firmato un verbale d'intesa. Il vicesindaco Martinelli: «Soddisfatto, risultato importantissimo per il settore marmo e per la città»

Massa-Carrara - Ieri Regione Toscana, Comune di Carrara e di Massa, sindacati, associazioni datoriali e di categoria hanno firmato un verbale d’intesa che impegna le parti ad avviare un percorso per prorogare la scadenza per l’approvazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi e i termini dell’articolo 58bis (della legge regionale 35/2015), alla fine dell’anno. Nello stesso documento le associazioni datoriali si impegnano a rinunciare ai contenziosi sul 58 bis e gli enti, in particolare la Regione Toscana, a una modifica normativa della legge 35 in riferimento alla soglia dei 1000 metri cubi.



L’amministrazione del sindaco Francesco De Pasquale, con il vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega al marmo, si è confrontata con tutti i protagonisti di questa partita, tenendo le fila del dialogo anche nei momenti di maggiore tensione. «Per quanto riguarda la proroga della scadenza dei Pabe – fa sapere Palazzo civico – il vicesindaco Martinelli si è seduto al tavolo con un risultato concreto, ovvero lo strumento scritto e completato, già presentato alle commissioni comunali competenti e pronto a passare al vaglio del Consiglio comunale martedì prossimo. Presentarsi con i Pabe ultimati, è stato fondamentale per l’amministrazione carrarese in termini di credibilità e affidabilità. La serietà e l’impegno del lavoro svolto dal Comune di Carrara sono stati riconosciuti da tutti i soggetti coinvolti, anche in riferimento alle richieste di modifica della legge 35 su cui l’amministrazione si era espressa ancora prima della stesura e dell’entrata in vigore del 58 bis».



«Sono soddisfatto, grazie alla collaborazione di tutti abbiamo conseguito un risultato importantissimo per il settore e per l’intera città. Questo obiettivo è stato raggiunto perché il nostro territorio si è presentato in Regione con una proposta condivisa e perché ciascuno ha messo da parte gli interessi di bottega, anteponendo il bene del territorio al proprio tornaconto politico» ha commentato il vicesindaco Matteo Martinelli.