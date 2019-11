Marmo, Nardi (Pd): «Fdi strumentalizza il lavoro dei cavatori e lo sviluppo del comparto»

Massa-Carrara - "Fratelli d'Italia strumentalizza politicamente la questione del lapideo apuano. Li ho invitati tutti nelle cave di marmo di Carrara, perché non sanno di cosa stanno parlando".



Così la deputata del Pd Martina Nardi, insieme al collega Umberto Buratti, risponde ai colleghi onorevoli di Fratelli d'Italia che durante un acceso dibattito alla Camera per l'approvazione del decreto sulla crisi delle imprese hanno intavolato una "inaspettata discussione sul marmo e sulle cave di Carrara".



"Fdi aveva proposto al Governo- spiega la Nardi- un ordine del giorno sulla questione dei lavoratori, molto generale, che il Governo ha deciso di recepire, apportando però alcune variazioni di forma e non di sostanza. Il Governo aveva espresso parere favorevole con una piccola riformulazione, in quanto alcune materie sono di competenza delle Regioni. Ma Fratelli d'Italia si è attaccata alle parole, non ha accettato la semplice riformulazione che il Governo aveva fatto del suo Odg e in più ci ha accusato di non voler salvaguardare il lavoro dei nostri cavatori, facendo riferimento proprio alla mia terra e al distretto apuano".





"Ho sentito cose folli- continua la Nardi- c'è chi ha detto che si sventrano le montagne per farci un dentifricio, e chi sostiene che il marmo viene scavato di notte, di nascosto, per portarlo ancor più di nascosto in Cina, per farci cucine di pessima fattura. Questi deputati non sanno di cosa parlano. Vi invito a verificare con mano il grande lavoro che la Regione Toscana ha fatto sulle cave del suo territorio, riforme concrete, che parlano al mondo dell'imprenditoria e al mondo del lavoro; abbiamo scritto una legge quadro che sviscera tutte le problematiche del marmo e disciplina una materia come mai prima d'ora era stato fatto; abbiamo messo in piedi Industria 4.0 per investire, portare crescita e lavoro e per aggiungere il segno + all'export. Invito i miei colleghi di Fratelli d'Italia a vedere come funziona la filiera economica circolare, e come nelle cave di Massa Carrara si recuperi anche il più piccolo granello di pietra".



"Diranno che abbiamo bocciato un Odg sulla salvaguardia del lavoro in cava, ma non è così. Noi da anni lavoriamo per quel comparto e la Regione Toscana è la prima a pensare alla sicurezza di quell'ambiente unico".



(foto di repertorio)