Malattie oncologiche, Il Volto della Speranza: `Sosteneteci`

Massa-Carrara - Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid, tutte le iniziative programmate per l'anno 2020 dal Volto della Speranza non sono state realizzate. "La nostra attività non è mai stata interrotta - scrive in una nota l'associazione - abbiamo continuato a sostenere i pazienti oncologici, abbiamo donato dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari impegnati in prima linea nell'affrontare l'emergenza Covid negli ospedali della nostra provincia e supportato i reparti di Oncologia di Carrara, Massa, Pontremoli e Fivizzano, Radioterapia e Senologia Radiologica. L'11 luglio, insieme alla Fondazione Marmo Onlus, abbiamo donato un ecografo di ultima generazione, primo in Toscana, per la prevenzione e la cura del tumore della mammella alla Senologia Radiologica diretta dalla dottoressa Chiara Iacconi".



"Oggi più che mai abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini per continuare nelle nostre attività e progetti finalizzati alla prevenzione e alla cura della patologia oncologica - concludono

- Per questo chiediamo di donare il 5xmille al Volto della Speranza".

Ecco tutte le informazioni necessarie per la donazione:

Codice Fiscale: 91001120459.

Per donazioni:

C/C Cassa di Risparmio di Carrara IBAN: IT 17 C 06175 24510 000014607680

C/C Postale N° 10349546