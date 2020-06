Lavoratori Cup, il caso in Parlamento: interrogazione al ministro Catalfo

Massa-Carrara - “Ho pronta un’interrogazione al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo per sapere cosa il governo intenda fare per la salvaguardia occupazionale di centinaia di lavoratori dei Cup, i centri unificati di prenotazione, della Toscana che, negli ultimi anni, hanno visto molti casi di esternalizzazione. In questi giorni, è in atto una vertenza che vede coinvolti diversi Cup, in particolare quello di Massa-Carrara, dove un centinaio di addetti di una cooperativa rischiano di perdere il posto di lavoro per una controversia legale tra l’azienda e l’Asl territoriale". Lo afferma la deputata toscana della Lega, Donatella Legnaioli.



"Il servizio garantito dai lavoratori del Cup – aggiunge la parlamentare – è, in queste settimane di post lockdown, più che mai prezioso e indispensabile per i cittadini che, dopo settimane in cui i servizi sanitari non di urgenza sono stati chiusi, oggi stanno cercando di prenotare visite ed esami, rinviati da settimane. Pertanto, sarebbe auspicabile che non solo i lavoratori dei Cup non vedessero il proprio posto di lavoro a rischio, ma dovrebbe essere valutata anche l’implementazione stessa del personale impiegato. La vertenza tra cooperative e Asl rischia di compromettere i servizi offerti al cittadino-utente in un ambito delicato come quello delle prestazioni sanitarie”.



Sulla vicenda, interviene anche il commissario provinciale della Lega di Massa-Carrara, Andrea Cella: "Le politiche regionali sul personale sanitario ledono la dignità lavorativa di una categoria che si impegna a garantire un servizio indispensabile, oltretutto in carenza di organico e in emergenza sanitaria in corso. Mentre i politicanti del Pd toscano si riferivano agli operatori sanitari chiamandoli eroi, i vertici del partito al governo regionale operavano tagli indiscriminati ai loro stipendi e alle condizioni contrattuali. Ringrazio l'onorevole Legnaioli per essersi attivata sensibilizzando il Governo su questa esigenza del nostro territorio".