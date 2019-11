Ilva, Nardi (Pd): «Serve un Green New Deal»

Massa-Carrara - Un altro acceso dibattito alla Camera ieri pomeriggio, mercoledì, sulle vertenze del territorio nazionale e i 150 tavoli di crisi aperti, è stato segnato dall'intervento della deputata del Pd Martina Nardi, membro della commissione Attività produttive di Montecitorio, ancora in prima linea per difendere l'Ilva di Taranto.



"Ringraziamo il ministro Patuanelli per essere venuto in quest'aula a fornirci i dettagli dei 150 tavoli di crisi; delle 400 città inserite nelle aree di crisi non complesse; delle 19 aree di crisi complesse. Insomma, la fotografia di un'Italia che da molti anni è in crisi. Ma noi, dal 2014 fino a d oggi, non siamo stati fermi: Industria 4.0, i bonus per l'edilizia, la nuova Sabatini sono solo alcuni dei tanti interventi che abbiamo messo in campo per dare una risposta a queste crisi. La globalizzazione ha visto la crescita soprattutto dei Paesi asiatici, grazie anche all'apertura del Canale di Suez. E tutto questo è vero anche per Mittal che, mentre sta per chiudere Taranto, compra per 6 miliardi di dollari una delle più grandi aziende dell'India. Decide di investire lì, con un risparmio al ribasso sul costo del lavoro, sul costo sociale dell'impresa, sui costi ambientali"



"E allora, siccome questo è lo scenario che ci si presenta davanti, dobbiamo decidere se competere al ribasso come Mittal e quindi abbassare i salari, abbassare i diritti, abbassare la qualità del lavoro e della nostra produzione, oppure decidere di competere al rialzo stando sul tema della competitività, dell'innovazione, della cultura e della crescita delle imprese e cioè investiamo"



"Abbiamo un grande progetto per il nostro Paese, si chiama green new deal e Taranto rappresenta oggi il nostro banco di prova: costruire e investire in nuove tecnologie; sburocratizzare; riqualificare e rigenerare le nostre imprese, svoltandole e facendole guardare all'ambiente è per noi la soluzione. Le crisi sono un momento per mettersi in discussione e oggi noi dobbiamo farlo per provare con più forza e più capacità ad aggiustare il nostro Paese".