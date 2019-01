Il presidente dell´Europarlamento Tajani a Massa-Carrara

Massa-Carrara - Giornata toscana, domenica 20 gennaio prossimo, per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. A darne notizia sono il senatore azzurro Massimo Mallegni, vicecoordinatore regionale del partito, e il capogruppo in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca.



«Proprio a Lucca – illustrano Marchetti e Mallegni – il Presidente Tajani terrà a battesimo la nostra nuova sede provinciale, destinata ad essere punto di riferimento per le attività di Forza Italia in città e sul territorio. L’appuntamento in via San Concordio 45, II traversa, per le ore 11. Saranno con noi il Coordinatore regionale Stefano Mugnai e altri parlamentari toscani, gli eletti sul territorio e tutto il popolo azzurro».



Seconda tappa: Apuane. «A seguire – proseguono Mallegni e Marchetti – ci sposteremo in provincia di Massa-Carrara dove incontreremo i rappresentanti del settore marmifero, tra imprenditori e lavoratori, e visiteremo una cava».



Chiusura di giornata in Versilia: «Verso le 16.30 prevediamo di essere insieme con Tajani a Viareggio, per una visita al territorio e incontri con i rappresentanti locali di Forza Italia ma anche con tutti quanti avranno piacere di salutare il Presidente», concludono Marchetti e Mallegni.