IdealService, Mannini (Cisl): `I nuovi vertici ora investano nel personale`

Massa-Carrara - Luca Mannini, segretario del presidio Fit Cisl di Massa Carrara, interviene in merito alla società IdeaService che raccoglie i rifiuti nei comuni lunigianesi. Società che ha dato poco cambiato i vertici, una notizia che il segretario ha accolto favorevolmente "visti i numerosi problemi che ha il territorio Lunigianese sul piano della raccolta rifiuti"



"Con i nuovi vertici - scrive Mannini - che tuttavia tanto nuovi non sono visto che operavano già sul Cantiere di Mulazzo anche se non al comando, sono certamente migliorate le relazioni sindacali. Sembra esserci maggior dialogo e questo non è mai male. Tuttavia il “Vento Nuovo” non ha portato ancora via i tanti problemi".



"Sul fronte sicurezza il rappresentante dei lavoratori ha segnalato un’infinità di problemi in questi anni e solo adesso l’azienda ha iniziato a risolverli. Qualcosa è già stato fatto ma si sta procedendo con troppa lentezza. Il nostro rappresentante ha dato un nome ed un cognome a tutto quanto ha segnalato per cui l’azienda sa benissimo dove intervenire e lo può fare solo in un modo: investire sul personale"





"La vecchia gestione ha ostacolato il lavoro del rappresentante della sicurezza su ogni intervento che esso chiedeva, pertanto la nuova gestione ha il dovere di recuperare ciò che la società non ha fatto in passato. Inoltre investendo sulla sicurezza l’azienda risolverebbe anche un altro problema che è quello della stabilizzazione di quel personale, precario da anni, che ha difficoltà a mantenere una famiglia o a crearsela".



"Il personale in attesa di stabilizzazione, da anni lavora anche nel periodo invernale a dimostrazione che la carenza è strutturale e non legata al solo periodo estivo. Oltretutto in ottica nascita ATO Costa Rifiuti entro la fine di Novembre le aziende dovranno fornire l'elenco dei dipendenti a tempo indeterminato a Reti Ambiente, dunque è necessario procedere alla stabilizzazione del Personale entro tale data. Diversamente sarebbe un vero smacco per tutto il territorio e per la Politica Lunigianese. Sui questi punti ci aspettiamo un intervento a nostro favore anche da parte dell’Unione dei Comuni".



"Altro problema è la riorganizzazione che il nuovo management ha già annunciato al sindacato. Noi non vogliamo ostacolare le loro scelte di riorganizzazione dei giri di raccolta e la creazione di un nuovo deposito a Pallerone che anzi va a colmare lacune in fatto di sicurezza ma abbiamo detto chiaramente che la riorganizzazione non può e non deve essere fatta sulle spalle dei lavoratori. La raccolta Porta a Porta operata da IdealService è molto logorante dal punto di vista della salute del lavoratore per cui deve avvenire attraverso economie di scala sugli acquisti, risparmiando sui costi di discarica e attraverso un miglioramento del servizio di raccolta in modo da aumentare il quantitativo di differenziato a discapito dell’indifferenziato che ha costi di smaltimento maggiori. Più differenziato e meno indifferenziato vuol dire meno inquinamento".