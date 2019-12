Gaia verso la ripubblicizzazione. I soci ne discutono in assemblea

Massa-Carrara - Sarà discussa in occasione della prossima assemblea dei soci di Gaia Spa la proposta del Movimento 5 Stelle di Carrara di trasformare la società in azienda speciale. L’appuntamento arriva a seguito di un lungo percorso, avviato addirittura nel marzo del 2013: Matteo Martinelli, allora capogruppo del M5s nei banchi dell’opposizione del Consiglio comunale, già membro del comitato nazionale per il referendum sull’acqua pubblica del 2011, presentò la prima mozione al riguardo con cui, richiamando tra le altre cose proprio il referendum «per l’abrogazione dell’articolo 23 bis (dodici commi) della Legge 133/2008 , relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, in cui rientrano i servizi pubblici locali a cominciare dal servizio idrico» invitava l’allora sindaco «a farsi promotore verso gli altri comuni azionisti e verso il Cda di Gaia Spa di un’iniziativa volta a intraprendere un percorso di ripubblicizzazione di Gaia Spa in una azienda speciale consortile di diritto pubblico strutturata in modo da garantire maggiori criteri di solidarietà nella gestione del servizio idrico integrato, nonché massima trasparenza, partecipazione, e controllo, compatibilmente con l’autonomia aziendale, da parte dei cittadini utenti, dei lavoratori e dei rappresentanti dell’associazionismo». La mozione fu respinta dalla maggioranza dell’epoca.



A novembre 2018 l’attuale capogruppo grillino, Daniele del Nero, aveva riportato l’argomento all’attenzione del Consiglio comunale, con una mozione che riprendeva quella del suo predecessore, ovvero la richiesta di trasformazione di Gaia Spa in azienda speciale, questa volta approvata dal Consiglio comunale a maggioranza pentastellata. Sulla scia di questo mandato il vicesindaco, ha dunque provveduto ad avviare un percorso all’interno della società: lo scorso aprile, Martinelli ha sottoposto alla commissione per il controllo analogo di Gaia, da lui presieduta, la richiesta di trasformazione in azienda speciale approvata dal consiglio comunale di Carrara e quella, del tutto affine, arrivata nel frattempo anche dall’assise di Massa, compiendo così «il primo atto concreto per la ri-pubblicizzazione del servizio. Stiamo parlando di un percorso vero – aveva commentato il vicesindaco - che è già stato intrapreso in altre città come dimostra l’esempio di Napoli. Per il M5s l’acqua pubblica è una priorità, è una delle nostre cinque stelle».



A fine luglio è stato di nuovo il Consiglio comunale di Carrara, con la delibera 77 a sollecitare il sindaco Francesco De Pasquale e la giunta «a richiedere, entro tre mesi, al consiglio di amministrazione di Gaia la convocazione di un’assemblea per discutere di un percorso per superare Gaia Spa verso un’azienda di diritto pubblico, secondo i crismi deliberati da questo Consiglio comunale». Un mandato adempiuto di lì a poco dallo stesso vicesindaco: a settembre di quest’anno, Martinelli ha scritto a Vincenzo Colle, presidente del Consiglio di amministrazione di Gaia Spa, chiedendogli «la convocazione di un’assemblea per discutere di un percorso per superare Gaia Spa verso un’azienda di diritto pubblico» e invitandolo «a fornire ai soci azionisti, come già richiesto nella precedente assemblea, un approfondimento circa le criticità/opportunità sulla trasformazione di Gaia Spa in azienda di diritto pubblico e a convocare un’assemblea per discutere in merito».



Nei giorni scorsi la risposta dei vertici della società, che ha confermato l’inserimento della questione nell’ordine del giorno della prossima assemblea dei soci di Gaia Spa: «Sono soddisfatto – ha dichiarato Martinelli – Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro portato avanti in questi anni, avviato da banchi dell’opposizione e proseguito una volta diventati maggioranza. Siamo perfettamente consci che il modello dell’azienda speciale presenta alcune criticità, ma sono altrettanto fiducioso che il dibattito aperto potrebbe spingere il legislatore ad apportare delle modifiche alla normativa delle aziende speciali per renderle più compatibili a realtà come la nostra».



JACOPO FERRI: «NECESSARIA LA TRASFORMAZIONE MA ANCHE UN CAMBIO DI PASSO OPERATIVO»

Sull'argomento interviene anche il capogruppo di "Cara Puntremal", Jacopo Ferri. Riportiamo di seguito la sua nota.



L’Assemblea del 18 dicembre è senz’altro una grande occasione di svolta per Gaia che molti comuni, soci da sempre e/o enti che ne hanno dovuto subìre la gestione (come Pontremoli), invocano da tempo e sulla quale hanno lavorato e stanno lavorando con serietà e realismo.

L’attuale quadro politico della nostra provincia e le posizioni assunte in merito da Massa e da Carrara, unitamente alle datate volontà di diversi altri Comuni da Tresana a Pontremoli, da Filattiera ad altri ancora, anche nella provincia di Lucca, danno al passaggio assembleare sulla trasformazione societaria un rilievo decisivo per capire, anzi per decidere, quale voglia essere davvero per i soci il futuro di questa società.



Il Comune di Pontremoli, che notoriamente e per lungimirante scelta non è ‘azionista’ dell’attuale carrozzone, tifa dunque con convinzione – con tutto l’interesse che deriva dal fatto che l’impianto normativo/regolamentare a base degli affidamenti del Servizio Idrico Integrato ha imposto la Gestione Gaia anche sul proprio territorio – affinché la fondamentale svolta ‘giuridica’ ci sia davvero e sia immediatamente accompagnata da una svolta operativa che per tanti aspetti è già possibile da un po’ ed è da troppo tempo attesa.



Non solo dunque l’avvio di un percorso che porti ad un diverso e più appropriato soggetto giuridico chiamato a gestire equamente i delicati servizi, ma fin da subito risposte anche ad esigenze pratiche che possano dimostrare la volontà di cambiamento accompagando il cammino delle novità allo studio.



Molto in sintesi, Gaia deve tante risposte possibili ai nostri territori sulle quali, proprio per il vento di cambiamento istituzionale che si respira – rispetto al quale in diversi ci siamo impegnati in questi anni – non sono più eludibili:



1-Assicurare un maggiore confronto con i Sindaci (soci/gestiti), attraverso più assemblee e/o riunioni ad hoc. Costituire una Commissione speciale mista (Sindaci/azienda/membri controllo analogo/ecc.) per predisporre una seria riforma del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, del Regolamento di tutela dell’Utenza, della Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato, ecc.). Ci sono tanttisime cose modificabili che agevolerebbero molto l’utenza.



2-Ridurre i costi generali del servizio al cittadino (le tragiche condizioni ed il lentissimo ammodernamento delle reti idrica e fognaria, i tempi lunghi nella gestione della manutenzione degli impianti e dei serbatoi esistenti, con conseguenze drammatiche in particolare nei periodi estivi, non giustificano il pagamento di certe bollette). I costi fissi in bolletta ed i costi di allaccio/voltura appaiono particolarmente alti i cosiddetti “costi fissi” imputati in bolletta. Si rende necessario un chiarimento circa il calcolo che determina la loro formazione, anche in raffronto con altre esperienze di gestione.



3-Uniformare l’orario di lavoro 8/17 (i responsabili del personale della società in circa 15 anni non sono riusciti a farlo in tutte le aree di competenza, determinando notevole aumento dei costi).



4-Ripristinare la soppressa Segreteria Tecnica di Aulla (la cui eliminazione ha causato una burocratizzazione ulteriore del sistema con firme, controfirme e passaggi di ordini e contabilità che rallentano il sistema e fanno perdere tempo alle ditte, oltre che agli addetti).



5-Aprire gli Uffici della Lungiana come in Costa (i cittadini di tutte le aree geografiche hanno gli stessi diritti e peraltro, così facendo, si garantirebbe anche una effettiva ed equilibrata turnazione del personale di Costa e della Lunigiana).



6-Velocizzare i pagamenti delle fatture ai fonitori/ditte (6 mesi sono troppi, le bollette la gente le paga regolarmente!) ed interrompere subito il ripristino della prassi degli acconti (vergognosa modalità di riconoscere denari dovuti a singhiozzo e con tempi biblici).



7-Realizzare subito il telecontrollo dei serbatoi e delle reti anche in Lunigiana, almeno nei punti più importanti (come è già da tempo in costa ed in Garfagnana).



8-Velocizzare e favorire i progetti per lo sfruttamento energetico delle risorse delle reti (lente e strabiche le iniziative in tal senso).



9-Controllare e regimare l’utilizzo dei mezzi di rappresentanza (parrebbero in essere prassi poco corrette).



10-Controllare e rivedere l’attribuzione dei cosiddetti “superminimi” (attualmente ai limiti dell’indecenza per alcune posizioni).



11-Rendere trasparenti al massimo le selezioni concorsuali (fornire tutti gli atti relativi alle prove svolte in riferimento ai concorsi degli ultimi tre anni, cosa ad oggi glissata).



12-Verificare la sussistenza in capo a tutto il personale dei titoli necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuite.



13-Favorire i trasferimenti dei dipendenti nell’ottica dell’avvicinamento ai luoghi di residenza (per una loro migliore resa sul lavoro ed un abbattimento di costi e di difficoltà per le loro famiglie).



14-Censire le zone sprovviste di rete di fognatura/depurazione ed applicare in via automatica il ricalcolo dei costi della bolletta per le utenze interessate, nonché i conseguenti rimborsi.



15-Rivedere la regola dello spostamento “obbligatorio” contatori (si sono registrati nel tempo moltissimi disagi per i cittadini).



16-Chiedere lo stato di famiglia a ciascun intestatario di utenza e:

-applicare automaticamente le tariffe di residenzialità (quindi meno onerose) a quanti risiedono regolarmente negli immobili di cui alle utenze di riferimento (pur se non volturate).

-applicare automaticamente le tariffe per famiglie numerose (quindi meno onerose) a quanti ne abbiano i requisiti (pur se non abbiano fatto istanza specifica).



Se è davvero l’ora della svolta, tutto questo, insieme a molte altre cose, è possibile determinarlo in tempi rapidissimi e consentirà di dare finalmente risposte ai cittadini che saranno utilissime anche alla nuova Gaia che uscirà trasformata dal procedimento giuridico che ci si augura sia avviato da domani.