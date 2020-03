Fratelli D´Italia a Governo e Regione: «Subito 1000 euro al mese alle famiglie toscane»

Massa-Carrara - Subito 1000 euro al mese nei conti correnti delle famiglie italiane. Questa la proposta di Fratelli d'Italia Massa Carrara al Governo e alla Regione Toscana. "I 400 milioni annunciati dal governo PD/5 Stelle sono un'elemosina - afferma il partito - per di più consegnati sotto forma di buoni spesa da distribuire attraverso i canali dei servizi sociali. Riteniamo inaccettabile, oltre che sbagliato in un momento di forte difficoltà, con la chiusura delle attività lavorative, che le famiglie italiane non abbiamo la disponibilità di denaro liquido da spendere per poter far fronte alle esigenze quotidiane. Il sistema dei buoni spesa veicolati attraverso i servizi sociali, non solo creerà problemi ai Comuni, che già si trovano a dover affrontare in prima linea l'emergenza sanitaria, ma poterà molte famiglie a non usufruire di questa possibilità.



Ancora una volta - conclude il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia - il governo PD/5 Stelle ha dimostrato di non essere in grado di comprendere le reali esigenze delle famiglie e dei cittadini. Speriamo che la nostra proposta di dare 1000 euro al mese alle famiglie venga accolta, solo applicando questa soluzione eviteremo che l'emergenza sanitaria divenga anche emergenza sociale".