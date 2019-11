Forza Italia: «Industria e ambiente devono coesistere»

Massa-Carrara - "In un momento di forte crisi economica ed occupazionale, nella provincia di Massa Carrara, la questione del porto di Marina di Carrara deve essere vista con una nuova visione che ci porti a guardare al futuro, dove Lavoro-Ambiente-Turismo -Porto-Marmo convivano e riportino ricchezza sul territorio". A scriverlo la consigliera comunale di Fi, Roberta Dei, Mauro Rivieri del coordinamento provinciale, Mario Cipollini di Fi Montignoso e l'associazione "Libertà e diritti".



"Sono ancora presenti nella nostra provincia, per fortuna, delle realtà produttive come il Nuovo Pignone - scrivono i forzisti - che per esistere ha necessità del porto, cosi come ne ha bisogno il settore del marmo. Il Nuovo Pignone è un bacino occupazionale importante per la nostra economia, la chiusura di questa azienda creerebbe una grave perdita di posti di lavoro mettendo in grande difficoltà numerose famiglie massesi.Cosi come la crisi della Sanac,nata proprio per la vicinanza alle cave e al porto, parte importante del nostro polo industriale che oggi è in grave difficoltà e nessuno sta dando risposte concrete".





"Pertanto diciamo no alla proposta sconsiderata di chi vorrebbe la chiusura del porto commerciale, si ad una valorizzazione per quanto riguarda la parte turistica del porto con un occhio di riguardo anche per le cooperative di pescatori. Sicuramente c'è necessità di progetti ed impegni seri per combattere l'erosione e per rilanciare il turismo, progetti che al momento la nostra amministrazione è incapace a pianificare e tanto meno a realizzare".



"Il marmo deve portare ricchezza sul territorio favorendo la lavorazione in loco ridando vita e sostegno alle tante segherie , laboratori e artigiani che in questi anni hanno dovuto chiudere. Non abbiamo necessità di posizioni vecchie infondate e cristallizzate a venti anni fa,con altrettante proposte pericolose per il nostro territorio come la chiusura del porto commerciale. C'è invece urgenza di attirare a Massa e Carrara nuove industrie, nuovi insediamenti, con una politica di agevolazioni fiscali e con la realizzazione di aree strutturate e organizzate, con la elasticità da parte delle banche del credito perché solamente in questo modo potremo sperare di riequilibrare il dramma del lavoro. Noi pensiamo che in una terra come la nostra ricca di bellezze naturali tutti debbano adoperarsi per proteggerle; ambiente, l'industria, il turismo, il porto possono e devono coesistere se ben organizzati e nel rispetto delle regole, portando lavoro e ricchezza alla popolazione.Pertanto riteniamo il porto commerciale di Carrara un elemento necessario indispensabile e importante per l'economia della provincia di Massa Carrara".