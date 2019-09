Fdi Massa-Carrara alla manifestazione di Roma: «Vogliamo le elezioni»

Massa-Carrara - Una delegazione di Massa-Carrara di Fratelli d'Italia guidata dal coordinatore provinciale Marco Guidi e di cui facevano parte i coordinatori comunali di Massa Alessandro Cancogni, di Carrara Lorenzo Baruzzo e di Montignoso Manuela Aiazzi, insieme ai dirigenti apuani Marco Amorese, Andrea Aliboni e Massimiliano Fornari, ha partecipato alla manifestazione indetta da Giorgia Meloni, davanti a Montecitorio per dire No al governo Conte e chiedere che sia ridata voce ai cittadini tramite le elezioni. " Anche la nostra provincia, con donne e uomini ha risposto all'appello di Giorgia Meloni di manifestare davanti a Montecitorio" afferma Marco Guidi, “mentre i parlamentari di Massa Carrara, Riccardo Ricciardi del movimento 5 stelle e del PD Martina Nardi si chiudevano dentro il palazzo per votare la fiducia " continua Massimiliano Fornari di Fratelli d'Italia," Mentre noi di Fratelli d'Italia, insieme a migliaia di cittadini, sventolando un tricolore, continuavamo a chiedere elezioni". "Non siamo meravigliati”, continua Guidi, “di questa alleanza tra il movimento 5 stelle ed il PD, perché da sempre diciamo che sono due facce della stessa medaglia ed oggi ne abbiamo avuto le prove. Continueremo la battaglia per ridare voce al popolo italiano, nelle piazze della nostra provincia e nei consigli comunali dove siedono fianco a fianco proprio gli eletti del PD e del Movimento 5 stelle.”