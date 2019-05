Europee, Frugoli: «I giovani sono il futuro. La Lega lo ha capito da tempo»

Massa-Carrara - Il responsabile provinciale della Lega Giovani Filippo Frugoli è intervenuto in merito alla passata tornata elettorale congratulandosi con i candidati. Queste le sue parole:



"Indiscutibile il successo che la Lega ha riscontrato nelle ultime elezioni europee - afferma Filippo Frugoli, responsabile provinciale della Lega Giovani - Siamo il primo partito in Italia e il secondo in Toscana, dove abbiamo superato il 31% dei voti. Massa e Carrara scelgono la Lega, dove il partito del Vice premier sfiora il 36%, superando cosi` la media nazionale del 34,26%".



In particolare - prosegue Frugoli - mi congratulo, a nome di tutti i giovani leghisti della nostra Provincia, con la coordinatrice regionale Lega Susanna Ceccardi, che si e` aggiudicata il ruolo di eurodeputata, ottenendo oltre 30.000 preferenze nella nostra regione. Susanna e` sempre stata vicina al nostro movimento giovanile, con la ferma convinzione che i giovani giochino un ruolo centrale nella vita del nostro Paese. Inoltre ringraziamo i candidati Elena Vizzotto, responsabile Nazionale Toscana per le politiche sociali- femminili e Iacopo Alberti, consigliere regionale Lega, per il lavoro svolto e per l’impegno che hanno dimostrato in questa campagna elettorale. Un altro traguardo per la Lega Giovani arriva da Firenze, dove Federico Bussolin, responsabile regionale Lega Giovani, entra in Consiglio Comunale: ci preme pertanto congratularci con lui per questo risultato.



La Lega - conclude - è un partito che punta molto sui giovani, ne siamo testimonianza io, Lorenzo Gasperini (entrato in Consiglio Comunale a Cecina e con il quale ci congratualiamo) e Federico Bussolin. I giovani sono il futuro, proprio da loro deve ripartire l'Italia e questo la Lega l'ha capito già da tempo. Sul territorio stiamo crescendo esponenzialmente, ho preso il coordinamento della Lega Giovani con solo 3 iscritti attivi sul territorio, adesso, grazie anche all'aiuto dei nostri iscritti siamo quasi 30, a dimostrazione del fatto che la Lega si affida ai giovani e i giovani si fidano della Lega".