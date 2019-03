Efficientamento energetico: oltre 2 milioni per sette comuni apuani

Andranno a Massa, Carrara, Filattiera, Pontremoli, Podenzana, Montignoso e Villafranca in Lunigiana. Bugliani (Pd): «Massima soddisfazione»

Massa-Carrara - Prosegue il successo del bando della Regione Toscana per l'efficientamento energetico di edifici pubblici finanziati nell'ambito delle azioni previste dalla programmazione dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020. La Giunta ha appena approvato un'altra tranche del bando, scorrendo la graduatoria uscita a novembre e andando quindi a finanziare ulteriori progetti perlopiù di edilizia scolastica. In provincia di Massa Carrara oltre ai due precedenti progetti già finanziati a Massa e a Filattiera, rispettivamente da 755.550 e 220 mila euro, si aggiungono altri sette interventi, due a Carrara, per due progetti da 722 mila euro e 475 mila euro, uno a Pontremoli, per l’efficientamento del palazzetto, da 438, 673 euro, uno a Podenzana per la riqualificazione energetica delle scuole, da 113,589 euro, uno a Montignoso, per 342.050 euro e due a Villafranca in Lunigiana, uno da 311,117 euro per il palazzo comunale e uno da 178.129 euro per la biblioteca comunale.



Ne dà notizia Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente commissione Affari istituzionali. “Continuano gli investimenti sul fronte dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il bando regionale ha visto una risposta importante da parte degli enti locali e lungimirante è stata la decisione da parte della Giunta di destinare nuove risorse rispetto alla previsione iniziale per rafforzare gli interventi sul patrimonio pubblico in tutta la Toscana e quindi anche nel nostro territorio, con altri sette progetti finanziati con risorse che in totale superano i 2 milioni di euro. – spiega Bugliani - Gli obiettivi di questo tipo di azione sono tanti: praticare la politica di contrasto ai cambiamenti climatici ma anche aumentare sensibilmente il comfort di chi in questi edifici deve soggiornare, vivere o lavorare e conseguire risparmi sui consumi. Più vantaggi in un’unica opportunità quindi”.