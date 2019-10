Ecco `Cambiamo`, il partito di Toti: «Noi favorevoli all´ampliamento del porto»

Massa-Carrara - Nasce "Cambiamo" e subito si schiera per ampliare il porto di Marina di Carrara. Il partito del governatore della Liguria a leader della destra "moderata", Giovanni Toti, già "fedelissimo" di Silvio Berlusconi, lancia la sua sfida di rinnovamento del centrodestra con il movimento "Cambiamo" che sbarca ora a Massa e Carrara, entrando subito nel dibattito accesosi attorno al futuro del porto di Marina di Carrara.



Per il gruppo "Cambiamo Massa Carrara" che è invia di costituzione il porto di Marina di Carrara « è nuovamente in forte ascesa (al termine del 2019 supererà le 3 milioni di tonnellate di mercé movimentate) grazie alle presenza anche di nuove imprese portuali che offrono lavoro a diverse centinaia di persone (senza contare il conseguente indotto) in un territorio storicamente "depresso"» Pertanto, «è veramente incredibile ed assurdo anche solo pensare ad una sua conversione a porticciolo turistico mentre è fortemente auspicato semmai l'ampliamento dello stesso, almeno sino al Carrione, così come ipotizzato nel recentissimo Documento programmatico strategico di Sistema, redatto dalla Port Authority in fase di approvazione da parte di Regioni e ministero Infrastrutture ed è propedeutico al nuovo Piano Regolatore Portuale di La Spezia e Marina di Carrara che permetterà finalmente di aggiornare il piano regolatore portuale locale vigente ormai dal lontano 198».



Cambiamo con Totti definisce poi una "favola" la tesi secondo cui «il canale di accesso al porto "fagociti" la sabbia destinata alle coste massesi : esistono da anni studi italiani e stranieri di estrema rilevanza e autorevolezza che attestano come l'attuale porto e il suo ampliamento non provocheranno conseguenze alcune al litorale apuo-versiliese. Inoltre, semmai il dragaggio manutentivo programmato del bacino portuale, in fase di inizio a breve dopo 6 anni dall'ultimo intervento, avrà l'effetto positivo per il vicino territorio massese di permettere un ripascimento utile (e gratuito) delle proprie coste».



Quindi favorevoli all'ampliamento del porto, gli aderenti a "Cambiamo Massa Carrara" spiegano: «Stiamo nel centro destra con un atteggiamento moderato, la nostra politica non vuole essere una politica urlata costituita da proclami, bensì una politica di contenuti e tematiche vicine alla popolazione della nostra Provincia, alternativa al centro sinistra e al Movimento 5 stelle, una politica che investa tutte le criticità della nostra zona quali: sanità, politiche del marmo e settore lapideo, lavoro, turismo e ambiente».





