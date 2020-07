Dl Rilancio, Nardi: `Accordo tra Abi e imprese per ecobonus`

Massa-Carrara - "L'ecobonus al 110 per cento, ampliato e migliorato dalla Camera dei Deputati è uno dei pilastri del Decreto Rilancio. Per essere veramente efficace è ora necessario un accordo tra Abi ed imprese di costruzione per rendere efficace la cessione dei crediti e mettere in moto i moltissimi interventi potenziali del patrimonio edilizio nazionale": è quanto dichiara Martina Nardi, capogruppo Pd in Commissione Attività produttive della Camera.



"Mi appello principalmente al sistema creditizio che ha già dimostrato sensibilità per rimettere in moto il paese. Le banche devono continuare a fare propria parte, divenendo protagonisti attivi di un sistema di incentivazione: gli istituti dovranno quindi prevedere modalità ad hoc per acquisire tali crediti, rapidi e facilmente attivabili, anche attraverso l'emissione di specifici prodotti finanziari": conclude Martina Nardi.