Massa-Carrara - In data 27 novembre 2019 le tre commissioni Sanità di Massa, Carrara e Montignoso si sono riunite in seduta congiunta per incontrare il Presidente della Consulta provinciale dei disabili Pierangelo Tozzi e discutere sul tema dell'insufficienza delle quote sanitarie nelle Rsa del distretto apuano dell'Asl nord ovest. In tale occasione le tre commissioni si sono impegnate ad elaborare un documento unitario che verrà approvato nei tre comuni di riferimento. Una volta giunto in conferenza zonale, l'atto rafforzerà la posizione dei 3 rispettivi Sindaci con l'obbiettivo di mobilitare la Regione ad erogare le risorse destinate alle quote sanitarie necessarie all'azzeramento della lista di attesa e contestualmente ad evitare l'ulteriore eventuale incremento delle stesse nel futuro.



"È un segnale politico importante da parte dei tre comuni di costa." - Interviene la Presidente della commissione sanità di Montignoso, Elisabetta Podestà - " Soprattutto è un passo in avanti per cercare di risolvere una criticità sociale di rilievo con l'auspicio di ottenere un grande obbiettivo."



"Auspico che la Regione eroghi le risorse. È necessario rimediare alle criticità che incontra la nostra comunità e fronteggiare i processi di invecchiamento e di cambiamento sociale in corso. La sanità è estremamente importante e sono orgogliosa del fatto che tre comuni amministrati da forze politiche differenti si impegnino in un unico obbiettivo per la tutela della salute dei cittadini." Dichiara Elisa Serponi, presidente della commissione sanità di Carrara.



Conclude Eleonora Cantoni, Presidente della commissione sanità del comune di Massa: "Abbiamo prontamente recepito la problematica e il bisogno di risolverla attraverso i poteri e le funzioni che ci appartengono. Dimostriamo che la sinergia fra i tre comuni è indispensabile per garantire al nostro territorio una maggiore tutela e un più efficace raggiungimento degli obbiettivi in ambito sanitario: ciò rappresenta il primo passo di un'efficiente collaborazione che oltrepassa i confini comunali e politici."