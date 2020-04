Covid, Frugoli (Lega): «Istituire una giornata nazionale per le vittime di questa guerra»

Massa-Carrara - "Come rappresentante della Lega Giovani, oltre che della Lega, in Consiglio Comunale presenterò una risoluzione che impegnerà il Sindaco a farsi portavoce nella richiesta dell’Istituzione della Giornata Nazionale delle vittime da Coronavirus e della Giornata Nazionale del personale sanitario". Lo ha dichiarato il Consigliere comunale e commissario Lega Giovani Massa-Carrara Filippo Frugoli attraverso un comunicato. "Questo è un momento difficile per l’Italia e gli italiani - scrive - Proprio ieri leggevo l’articolo della signora Alfreda Pistone, alla quale vanno le nostre più sincere condoglianze per il lutto subito, così come a tutti i famigliari delle altre vittime. Penso sia importante istituire una giornata nazionale per ricordare le vittime di questa “guerra” e per mostrare rispetto a tutti i loro famigliari che non hanno potuto adeguatamente stare accanto e piangere i propri cari.



"Ci siamo trovati improvvisamente a perdere un nostro fratello, nostra madre, nostro padre o un nostro cugino; a veder portare via un nostro caro sperando di poterlo rivedere una volta guarito ma spesso senza riuscirci. Allo stesso modo, trovo necessario istituire una giornata per coloro che hanno combattuto questa guerra in prima linea: i medici, gli infermieri, gli oss, le ostetriche e tutto il resto del personale sanitario che ha lavorato in condizioni precarie: solo grazie a loro possiamo dire che stiamo riuscendo ad uscire da questa massacrante pandemia. A loro vanno tutti i nostri ringraziamenti: sono degli eroi e meriterebbero maggior considerazione dalle Istituzioni, non a parole ma con i fatti".



"Auspico che questa risoluzione venga presentata in tutti i comuni della Toscana e non, - ha affermato infine Frugoli - al fine che il Governo si attivi non appena possibile nello stabilire il giorno e le modalità per ricordare."