Covid-19, Nardi (Pd): «Dal Cura Italia quasi 9 milioni di euro a Massa-Carrara»

Massa-Carrara - "Sono state assegnate ai comuni della Provincia di Massa Carrara le risorse per compensare le perdite causate alla finanza locale dall'emergenza Covid": è quanto dichiara Martina Nardi, deputata Pd, sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell'Interno che ha ripartito i finanziamenti, stanziati dal Cura Italia, per ristorare i mancati introiti degli enti locali a causa del Covid-19.



"Tutti i comuni riceveranno soldi in base alla perdita di gettito ed ai fabbisogni di spesa; nello specifico oltre 3 milioni e 864 mila euro verranno destinati al Comune di Massa, 3 milioni e 453mila a Carrara, 547 mila euro a Aulla, 516 mila euro a Montignoso e 467 mila euro a Pontremoli. Si tratta di risorse concrete che consentiranno agli enti locali di continuare ad erogare i servizi ai cittadini e di pianificare i prossimi investimenti a sostegno delle comunità locali": conclude Martina Nardi.