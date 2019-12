Alleanza provinciale: «Bilancio provinciale approvato grazie a noi»

Massa-Carrara - I consiglieri provinciali del centrodestra Simi, Cofrancesco e Tognini (Alleanza Provinciale) prendono posizione sull'approvazione del bilancio della provincia di Massa Carrara: "È triste pensare che la sinistra era in parte assente - scrivono i tre consiglieri - Quando si tratta di poltrone gli amministratori del PD e di Italia Viva sono sempre in pole position, ma quando c'è da fare gli interessi del territorio, come per magia, scompaiono".



"Non si capisce il motivo per cui due membri della maggioranza non si siano presentati. Se non avessimo assicurato il numero legale, non sarebbe stato possibile approvare il bilancio e beneficiare delle somme stanziate oggi. Forse sarà il clima elettorale a mettere in subbuglio la sinistra. Non è però tollerabile che i problemi politici interni pregiudichino il percorso degli enti locali"