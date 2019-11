«Pignoramenti sprint? Sarebbe una mossa intollerabile»

Massa-Carrara - Riceviamo e pubblichiamo da parte di Stefano Agnesini, presidente di Confimitalia Massa-Carrara:



"Spero che sia solo una fake news e che le voci che circolano siano infondate sui pignoramenti sprint, perché sarebbe intollerabile questa ulteriore mossa da parte di questo governo che schiaccia dentro questa morsa fiscale i nostri imprenditori e le loro famiglie. Credo che oramai la situazione stia diventando insostenibile. Noi piccoli imprenditori che delle regole abbiamo fatto il nostro credo siamo oramai al collasso, non riusciamo più neppure a tirare avanti le nostre imprese per la troppa tassazione e la troppa burocrazia che ci attanaglia tutti i giorni. Le tasse vanno pagate lo sappiamo, ma siamo convinti che se lo stato vessasse meno le nostre imprese sicuramente avrebbero più introiti. Pagare meno e pagare tutti sarebbe già un provare a trovare una soluzione al problema evasione che per noi piccoli imprenditori è un'evasione di sopravvivenza, che poi non la chiamerei evasione, perché il termine non ci piace, e la sola impossibilità a riuscire ad ottemperare tutti gli impegni.



Ieri, a margine di un incontro con numerosi commercianti, mi hanno fatto presente come ricevano continuamente telefonate minatorie da parte di società di recupero crediti che, con mezzi poco ortodossi, alimentano la paura nei malcapitati ricevitori di queste conversazioni poco carine. Porto come esempio una ricevuta in viva-voce in auto con un nostro iscritto, qualche settimana fa, ovviamente da numero privato non visibile. Il soggetto in questione si presentava come procuratore per intimorire l'interlocutore. Dopo qualche secondo di conversazione sono intervenuto io, qualificandomi e chiedendo lumi sul suo comportamento atto a procurare spavento nel povero malcapitato. Dopo parecchi giri di parole l'ho formalmente diffidato a presentarsi ulteriormente con quella qualifica, poiché era reato.



Ritornando al discorso principale, non si può più tollerare questo stato di polizia fiscale. Questo governo si deve rendere conto che le nostre imprese non ce la fanno più anche solo a reggere il colpo con queste norme che creano un effetto panico. Invitiamo quindi il Premier Conte a rivedere e chiarire queste norme. Se non verrà fatto, purtroppo ci troveremmo costretti a tutelarci in tutti i modi legali possibili a nostra disposizione anche con delle class action nazionali".