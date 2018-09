«Pesci morti, plastiche, scarichi e ora anche i fanghi: è davvero troppo»

I miasmi del Lavello arrivano in Regione, Marchetti e Stella (Fi) presentano interrogazione: «Chiarimenti urgenti sulla gestione del fosso e valutazione di sanzioni»

Massa-Carrara - «Pesci morti, accumuli di plastiche, scarichi di depuratori reflui urbani e scarichi domestici: è davvero troppo, sulla gestione del fosso Lavello a Massa-Carrara vogliamo dalla Regione chiarimenti urgenti anche su eventuali decisioni sanzionatorie in merito». Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale i cui rappresentanti (il capogruppo Maurizio Marchetti e il vicepresidente dell’assemblea toscana Marco Stella) hanno presentato stamani un’interrogazione in cui chiedono all’organo di governo regionale di intervenire sui miasmi che ormai da mesi tengono in ostaggio i cittadini della zona.



E la misura secondo Forza Italia è colma: «In seguito alle segnalazioni dei residenti relative alla presenza di materiali galleggianti nel fosso Lavello, nel Comune di Massa, e di maleodoranze provenenti dall’opera idrica sono intervenuti tecnici di Arpat, Polizia Municipale di Massa e Capitaneria di Porto, sia nel mese di luglio, sia nel mese di agosto. Nei sopralluoghi organizzati – ricostruiscono Marchetti e Stella nella loro interrogazione – le autorità preposte hanno percorso l’asta del fosso dalla foce fino a monte degli scarichi di reflui urbani, arrivando in prossimità del tratto tombato del Lavello, hanno effettuato rilievi fotografici, campionamenti d’acqua, prelevato materiale in sospensione e ispezionato i canali destinati all’acqua piovana».



Tutti questi dati, spiegano gli azzurri, sono stati raccolti e comunicati: «Sono stati trasmessi agli enti interessati gli esiti degli accertamenti quali la presenza di pesci morti, accumuli di plastiche, scarichi di depuratori reflui urbani e scarichi domestici». Però, finora: «La situazione non è migliorata tanto che per limitare gli odori, il gestore ha coperto i cumuli di fango con teli e strutture fisse. Gaia SpA dovrebbe smaltire i fanghi che si sono accumulati e potenziare l’impianto per migliorare l’efficienza dell’opera idrica», sottolineano.



Ciò premesso, ecco i due quesiti con cui Forza Italia chiede alla giunta regionale toscana «chiarimenti urgenti in merito alla gestione del fosso Lavello» e «se siano state effettuate contestazioni e/o prese decisioni sanzionatorie in merito».