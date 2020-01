Vetrina internazionale per il Candia dei colli apuani

Massa-Carrara - Il Candia dei Colli Apuani Doc simbolo dell’enoturismo della riviera apuana. La viticoltura eroica sarà protagonista dal 16 al 19 gennaio della Ferien Messe Wien, la fiera internazionale per le vacanze, i viaggi ed il tempo libero più importante in Austria che riunisce annualmente oltre 700 espositori (info su https://www.ferien-messe.at). Non solo fiere internazionali, il Candia parteciperà grazie al progetto di promozione finanziato dal Piano Sviluppo Rurale della Regione Toscana, anche la prossima edizione della Tirreno Ct a Carrara Fiere e del Vinitaly a Verona oltre a tutta un serie di mini-eventi tra fiere, feste paesane e rassegne enogastronomiche.



Ospitato all’interno dello spazio dell’Ambito Territoriale della Riviera Apuana, per il Consorzio di Tutela, nato nel 2006, si tratta di una vetrina molto importante dal punto di vista della promozione e del marketing. E’ una storia millenaria quella dei vini eroici iniziata con il mito dei coloni greci, attraversando l’epoca dei romani e dei Malaspina per arrivare ai giorni nostri.



Una storia che caratterizza, da sempre, l’evoluzione del territorio di Massa-Carrara e che rappresenta oggi un elemento di grande valore materiale ed immateriale da potenziare in chiave turistica: “La nostra presenza in Austria – commenta Fabrizio Bondielli, presidente Consorzio di Tutela – non è fine a se stessa, alla presentazione e promozione dei nostri vini e delle nostre aziende, ma di un progetto molto più ampio che è quello di proporre l’unicità di un territorio, la Riviera Apuana, con le sua infinite peculiarità. Mare, montagna, natura, gastronomia, cultura ma anche viticoltura. Siamo molto indietro rispetto ad altri territorio che hanno avuto più risorse e probabilmente anche più capacità per costruire brand affermati e riconosciuti: stiamo facendo, finalmente, un percorso di crescita a livello di marketing che ci era mancata e che è funzionale a tutto il contesto turistico locale”.



Il Consorzio di Tutela sarà rappresentato da una selezione di etichette Doc. “Ringraziamo l’Ambito Territoriale Riviera Apuana, Federalberhi Massa-Carrara ed il Tour Operator Viaggi di Mare – conclude Bondielli – per averci coinvolto e dato questa bella opportunità. Le colline del Candia – spiega ancora – sono un plus per il pacchetto turistico della Riviera Apuana. Non andiamo per vendere bottiglie, ma per invogliare i turisti austriaci a venire nella nostra riviera per comprare direttamente qui i nostri vini insieme a quello che può offrire”.