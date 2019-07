Scontrino elettronico: moratoria sulle sanzioni e altre novità

Massa-Carrara - Due importanti novità sul tema dello Scontrino elettronico: è stata prevista una moratoria di 6 mesi sull’applicazione delle sanzioni e fino a dicembre si potranno trasmettere i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Si ricorda che i commercianti e gli artigiani obbligati allo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 sono quelli con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:

continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;

annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale); liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari.

I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico: devono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale;

possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari.

Infine, si fa presente che l’Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura web gratuita per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Gli Uffici della Confartigianato Imprese di Massa Carrara sono a disposizione per chiarimenti e assistenza: rivolgersi a Confartigianato Imprese Massa Carrara Via Frassina 65 tel. 0585/1980393 e-mail sedeprovinciale@confartigianato.ms.it