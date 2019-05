Reddito di cittadinanza, Massa-Carrara prima provincia in Toscana

Il territorio apuano è quello che ha il maggior numero di richieste in proporzione al numero di abitanti: 3.673 domande

Massa-Carrara - Sono 1.016.977 le domande di Reddito di Cittadinanza presentate in Italia al 30 aprile 2019. Lo ha comunicato l'Inps che ha diffuso i dati per regione e provincia. La Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste, 172.175, seguita dalla Sicilia, con 161.383 domande. Superiori alle 90mila le richieste in Lazio, Puglia e Lombardia (rispettivamente 93.048, 90.008 e 90.296). Le regioni con il minor numero di domande di Reddito di Cittadinanza sono invece la Valle D’Aosta (1.333), il Trentino (3.695) e il Molise (6.388). Per quanto riguarda i canali a disposizione per la presentazione delle domande, i Caf risultano quelli più utilizzati, con 748.742 richieste, seguiti dalle Poste (209.605) e dai patronati (35.593). I dati completi sono consultabili nella documentazione allegata.



IN TOSCANA: MASSA-CARRARA PRIMA PROVINCIA

La provincia di Massa-Carrara risulta essere il primo territorio toscano per numero di richieste in proporzione al numero di abitanti. Nello specifico, le domande al 30 aprile sono state 3.673, ovvero l’1,88% della popolazione. Una percentuale che va ben oltre la media toscana (1,24% con 46.313 domande). A breve distanza dalla provincia apuana, invece, c’è Livorno con l’1,66% (5.567 domande). A seguire: Pistoia (1,45% - 4.236); Grosseto (1,39% - 3.085); Pisa (1,38% - 5.824); Lucca (1,31% - 5.104); Arezzo (1,16% - 3.983); Prato (1% - 2.552); Siena (0,98% - 2.635); Firenze (0,95% - 9.654). Nello specifico, nel territorio apuano, sono stati i Caf a sbrigare il maggior numero di pratiche: 2.690. A seguire le Poste Italiane con 771 domande, i patronati con 159 richieste e 53 con sistema online Poste-Spid.



Reddito di Cittadinanza: come richiederlo

Sostenere le famiglie in difficoltà puntando al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale: questo l’obiettivo del Reddito di Cittadinanza. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

Per richiedere il beneficio sono stati pubblicati il modello aggiornato e i nuovi modelli “Ridotto” ed “Esteso”: il primo è necessario per comunicare i redditi di attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e non interamente valorizzati su ISEE, il secondo modello, invece, è utile ai beneficiari che dovranno comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso della percezione della misura.

La circolare Inps del 20 marzo 2019 (n. 43) fornisce tutte le informazioni su questo beneficio economico, specificando requisiti, adempimenti, modalità di richiesta e calcolo dell’importo.

Inoltre, è disponibile online il servizio per la consultazione delle domande di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza presentate presso gli sportelli di Poste Italiane, i Caf o tramite Spid sul sito del Reddito di Cittadinanza.