Quota Cento, 300 domande a Massa-Carrara. Salvini: «Alla faccia della Fornero»

Sono 294 gli aspiranti pensionati che hanno fatto richiesta all'Inps. Il vicepremier: «Orgoglioso di questi risultati. Un altro risultato di questo governo»

Massa-Carrara - Sono 294 gli aspiranti pensionati della provincia di Massa-Carrara che hanno fatto domanda all'Inps per poter andare in pensione con Quota 100, il provvedimento del governo che permette l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per coloro che hanno maturato 38 anni di contributi e almeno 62 anni di età.



I numeri sul dispositivo, inserito nella legge di bilancio 2019, sono stati presentati dal ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini: in Toscana sono state 4716 le domande. A livello provinciale, invece, è Firenze a guidare la classifica con 1266 domande. Al secondo posto Lucca (579), poi Pisa (541), Livorno (541), Arezzo (460), Pistoia (307), Massa-Carrara (294), Grosseto (275), Prato (270), Siena (226).



Soddisfazione è stata espressa da Salvini: «Orgoglioso dei risultati di Quota 100, con circa 70.000 adesioni in tutta Italia di cui 4.716 in Toscana. È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della Fornero. Dalle parole ai fatti».