Povertà in aumento tra le giovani famiglie a Massa-Carrara

Massa-Carrara - Il 5,9% delle famiglie a Massa-Carrara corrisponde a nuclei di giovani con figli. Giovani, che, stando a quanto documentato dal minireport n.57 dell’Osservatorio Povertà Educativa, si trovano in difficoltà economiche sempre crescenti. La ricerca è stata effettuata su scala nazionale e ha evidenziato che nel corso dell’ultimo decennio, in Italia, chi ha meno di 18 anni è diventato il più esposto alla povertà assoluta. In particolare, si trova in questa condizione il 16% delle famiglie italiane con almeno un figlio minore (con persona di riferimento giovane, tra i 18 e 34 anni). Un dato in aumento di quasi 3 punti rispetto a quanto registrato nel 2017.



Ma dove vive la maggior parte di queste famiglie? Gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2011, mostrano una concentrazione di nuclei giovani con figli in Sicilia, Campania e Calabria, dove le percentuali sul totale delle famiglie sono rispettivamente 9,9%, 9,5% e 9,1%. Per quel che riguarda Massa-Carrara, si scende a un 5,9% in riferimento alle coppie con figli e a un 1,2% se si considerano invece i monogenitori giovani. Dati tutto sommato vicini a quelli della media Toscana (6% e 0,9%) e delle province limitrofe. A La Spezia, ad esempio, i nuclei giovani con figli sono un 5,3% del totale, i monogenitori un 1%. A Lucca poco cambia: qui le percentuali sono 5,8% e 1%.



Ma quello che più interessa e colpisce è il calo progressivo, con il passare degli anni, del numero di famiglie giovani con figli, soprattutto in relazione all’evoluzione della condizione economica e sociale delle famiglie stesse. Nel 2001 nella provincia apuana le coppie giovani con figli minori corrispondevano all’8,9% del totale. Ciò significa che in dieci anni il dato è sceso di tre punti percentuali. Al contempo, la percentuale di famiglie in disagio economico è passata da uno 0,9% a un 2%. A La Spezia, così come a Lucca, la tendenza è la stessa. Ciò che emerge in entrambe le province, rispetto a Massa-Carrara, è la percentuale lievemente più bassa di famiglie in difficoltà economica (1,4 a La Spezia, 1,8 a Lucca, rispetto ai 0,5 e 0,6 nel 2001).



Non sono disponibili, al momento, dati più recenti a livello locale per monitorare una tendenza di certo non positiva per le prospettive del paese: un peggioramento progressivo delle condizioni economiche delle giovani famiglie che porta, come diretta conseguenza, a un rinvio delle nascite a un’età sempre più avanzata, con un calo demografico sempre più importante.