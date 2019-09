Massa-Carrara - E' stato firmato questa mattina dal ministero dei Beni Culturali (Mibact) l'accordo per prorogare fino al 31 dicembre l'approvazione dei piani attuativi per l'esercizio dell'attività produttiva nelle cave del comparto apuano.



"Finalmente – commenta l'assessore al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli – è stata presa la decisione che tutto il territorio attendeva e che nei giorni scorsi avevo di nuovo sollecitato. Ringrazio il ministro Dario Franceschini per il contributo dato a risolvere positivamente la questione. E' già partito l'iter per convocare la Commissione regionale paesaggistica per le attività estrattive".