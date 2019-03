Obiettivo promozione turistica: nasce ufficialmente la “Riviera Apuana”

La convenzione è stata firmata dai tre sindaci dei comuni costieri, Massa, Carrara e Montignoso. Dalla Regione 85mila euro per partire

Massa-Carrara - È nato ufficialmente l’ambito turistico “Riviera Apuana” che coinvolge i tre comuni costieri della provincia di Massa-Carrara: Massa, Carrara e Montignoso. La firma della convenzione di costituzione è avvenuta di fronte ai giornalisti a Villa Cuturi a Marina di Massa. Presenti i tre sindaci: Francesco Persiani, Francesco De Pasquale, Gianni Lorenzetti, accompagnati dai rispettivi assessori con delega al turismo Guido Mottini, Federica Forti ed Eleonora Petracci. La firma è l’atto di partenza ufficiale dopo che i tre Consigli comunali avevano dato il via libera al progetto messo in piedi dalla Regione Toscana. La creazione degli ambiti turistici, infatti, è un indirizzo regionale derivante dalla riforma delle Province, depotenziate in questo ambito.



«Il nostro territorio è unitario ma ognuno ha le sue caratteristiche e peculiarità» ha esordito Persiani, sindaco del Comune capofila. «Massa sarà capofila – ha aggiunto – ma è solo un aspetto formale, gli obiettivi li raggiungeremo tutti insieme. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno realizzato questo documento». E l’obiettivo principale dell’ambito turistico è quello della promozione turistica del territorio costiero in sinergia anche con gli altri ambiti confinanti: Lunigiana e Versilia. Secondo i promotori, è un’ulteriore occasione per dare maggiore visibilità ai tre territori nel loro insieme e soprattutto a stabilire sinergie per mettere a sistema l’offerta del territorio con progetti integrati e condivisi. «Le risorse esigue e il panorama sempre più ampio ci spingono alla collaborazione – ha sottolineato De Pasquale – Tutto questo porterà più appeal e visibilità e ben volentieri ci incamminiamo in questo percorso. La collaborazione porterà vantaggi e visibilità, nel campo del turismo questi elementi sono fondamentali».



«Non era scontato che si arrivasse così velocemente a questo accordo – ha osservato Lorenzetti – Siamo abituati a dire spesso che la nostra è una provincia “Cenerentola”, ma in questo caso abbiamo fatto un buon lavoro grazie alla buona volontà di tutti. Le cose da fare saranno molte e già qualcosa è stato fatto dai tre comuni costieri, uno di questi è stata la White Marble Marathon. Quando si tratta di ragionare su valori più ampi dei confini politici, abbiamo finora trovato il modo di trovare visioni comuni». I tre sindaci, infatti, appartengono a tre colori politici diversi: Persiani centrodestra, Carrara Movimento 5 Stelle, Montignoso centrosinistra.



«La novità rispetto al passato – ha aggiunto il vicesindaco di Massa, Mottini – è che prima la promozione turistica avveniva insieme alla Lunigiana, in questo caso i comuni costieri avranno più libertà anche di collaborare su progetti comuni con altri ambiti come per esempio la via Francigena». «Dotarsi di strumenti economici e pratici è fondamentale – ha detto Forti – anche per garantire con più semplicità una maggiore accessibilità ai richiami turistici del territorio».



Arrivando all’aspetto economico, l’assessore Petracci ha messo in evidenza che dalla Regione sono stati stanziati 85mila euro «per far partire l’organizzazione e la promozione dell’ambito “Riviera Apuana”, ma non si escludono altri aiuti economici». Relativamente all’organizzazione invece, saranno quattro le persone a tempo pieno e una part-time, personale del Comune di Massa che dovrà seguire il lavoro di coordinamento in quanto Comune capofila. Gli strumenti principali saranno il sito web, oggi è presente il sito www.aptmassacarrara.it che dovrà essere aggiornato e implementato e i social che hanno già iniziato a funzionare come la pagina Facebook “Turismo Massa Carrara”.