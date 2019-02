Minori disabili, dalla Regione 700 euro per le famiglie

Massa-Carrara - “Arrivano gli aiuti economici della Regione a favore delle famiglie con figli minori che hanno gravi disabilità”. A darne l’annuncio sono gli sportelli dell’ufficio disabilità (H) della Uil pensionati di Carrara-Lunigiana e Massa-Versilia che entra poi nei dettagli della misura prevista e delle modalità per fare richiesta: “Le risorse sono state stanziate dalla Regione per il triennio 2019-2021 e prevedono un contributo finanziario di 700 euro, annuale, a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi.



Il contributo annuale per ogni minore disabile è concesso dal comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza che va presentata a partire dal 15 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Per ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti richiesti e per le modalità di presentazione della domanda (modulistica) gli uffici H della Uil Pensionati sono a disposizione alle sedi di Massa, via S. Musico 8; Carrara, via Roma 36/38; Marina di Carrara piazza Nazioni Unite 3; Aulla, via Veneto 12. Nelle stesse sedi sono disponibili le nuove tessere per l’anno 2019”.