Massa-Carrara e l'"altra economia": in 1200 lavorano nelle imprese digitali

Massa-Carrara - Anche le "altre economie" sono state prese in considerazione nell'ultimo Rapporto Economia presentato dall'Istituto Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Massa-Carrara. Due passi in avanti ma uno indietro. Massa-Carrara è al 55esimo posto nello speciale ranking delle province con la più alta specializzazione di imprese digitali. Lo scorso anno era al 46esimo. Sono 387 e danno lavoro a 1.200 addetti. Dal 2012 il settore è cresciuto dell’11,5% così come i fatturati, il valore aggiunto e gli investimenti. Malgrado la presenza molto forte di aziende specializzate il 63% appartiene ancora all’era di bassa digitalizzazione, il 27% nella fascia media e il 10% in quella alta. L’indagine focalizza anche l’attenzione su altri due settori tradizionali poco attenzionati ma in espansione come quello delle attività culturali e ricreative che sono 1.160 e danno lavoro a 5mila volontari e del no profit con 344 realtà.





Nel corso della serata di presentazione del Rapporto avvenuta in piazza Mercurio a Massa sono stati consegnati i riconoscimenti alle aziende storiche della provincia di Massa Carrara che hanno raggiunto, e a volte superato, i 50 anni di attività. Veri e proprio campioni d’impresa ma anche di sopravvivenza, pionieri e modelli per tante generazione di imprenditori che a loro si sono ispirati e da loro hanno imparato. Le aziende premiate sono: Avio di Paladini Francesca Maria e C. Sas, Bagno Grazia Sas di Giovacchini Angela & C, Bagno Paradiso Sas di Venturini Giuliano & C., Bagno Pupa Sas, Baini & C. Snc di Baini Emilio, Baldini Mirella, Bar Moderno Pontremoli di Novelli Paolo & C, Bar Sport di Simonini Serena & C Snc, Berti Fernando, Bonotti Alvaro, Borrini Emma in Beghetti, Da Fioravanti di Venturini Luigi, Doretti Nora, F.lli Fontana e C. Srl, Fratelli Aichta di Elisabetta Mauri & C. Sas, Fruzzetti Vittorio Giovanni, Gioielleria Salvini Srl, La Guinadese Soc. Coop., Libreria Baini di Baini Giuseppe e Francesco Snc, Luciani Bruno, Luzio Caflisch di Flutsch Trudiana & C Snc, Moretti Roberto, Pegollo Armando, Piolanti Mario, Rag. Enrico Spediacci Successori di Fabrizio Spediacci & C. Snc, Ricciardi Alma, Tognocchi Cesarina, Zanetti Piera in Dell'Amico.



Nell’ambito della presentazione premiate anche le foto più belle pubblicate del progetto social “Terre Apuane e della Lunigiana” di Carlo Lorenzani, Cristina Maioglio, Lucia Zanetti, Maria Elena Galardi, Melania Franciosi, Paola Procida, Paola Zirattu, Salvatore Grasso, Stefania Veracini, Laura Trivelli, Alessandra Biancardi, Bernado Zanni, Carmen Franchi, Caterina Pianadei, Davide Giovanelli, Melania Franciosi, Michele Ambrogi, Patrizia Rossi, Roberto Vetrugno, Valentina Lucchinelli, Caterina Pianadei, Davide Giovanelli, Nicola Folegnani, Riccardo Leonardi.