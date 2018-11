Lavoro, la Ctt cerca un tecnico di officina: ecco come candidarsi

L'azienda del trasporto pubblico locale ha indetto una selezione per un operatore qualificato

Massa-Carrara - La Ctt Nord, l'azienda dei trasporti pubblici che opera anche nella provincia di Massa-Carrara, ha indetto una selezione per un operatore qualificato di officina. Per partecipare occorre consultare il testo del bando che pubblichiamo di seguito e compilare il modulo sul sito cttnord.it entro il 12 novembre 2018.



SELEZIONE ESTERNA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI OPERATORI QUALIFICATI PAR.140 (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) PER EVENTUALE ASSUNZIONE PRESSO IL SETTORE “MANUTENZIONE E GESTIONE PARCO MEZZI”, IN MANSIONI DI OPERAIO DI OFFICINA ATTRAVERSO OGNI FORMA CONTRATTUALE E TIPO DI PRESTAZIONE CONSENTITE DALLE NORME VIGENTI



E’ indetta una selezione esterna per titoli ed esami per la formazione di n°3 graduatorie distinte per unità produttiva (LIVORNO – LUCCA – MASSA CARRARA) da utilizzare per eventuale assunzione di Operatori Qualificati par.140 (CCNL Autoferrotranvieri) da impiegare in mansioni di operaio di officina nel settore MANUTENZIONE E GESTIONE PARCO MEZZI presso la Compagnia Toscana Trasporti CTT NORD SRL.



1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE DA POSSEDERE ALL’ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



- Diploma di Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” oppure “Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione”.



- Pieno godimento dei diritti civili e politici;

- Non aver mai riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;



2) NON AMMISSIBILITA’ ALLA SELEZIONE



- Mancanza di uno o più requisiti elencati al p.1);



3) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente in modalità ON LINE, compilando il format disponibile sul sito web www.cttnord.it cliccando sul BANNER dedicato oppure attraverso la sezione LAVORA CON NOI cliccando sul link : Selezione n° 15.



La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23.59 del 12/11/2018.

L’appartenenza alle categorie protette di cui alla L. 68/99 dovrà essere specificamente dichiarata.



E’ possibile concorrere solo per una graduatoria scelta tra le unità produttive di seguito elencate :

LIVORNO - LUCCA –MASSA CARRARA.



Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Curriculum professionale



- Fotografia formato tessera



- Eventuale copia fronte/retro della patente di guida cat.DE In mancanza la domanda NON sarà registrata.



Al perfezionamento dell’inoltro della domanda il sistema rilascerà una ricevuta, contenente il numero della domanda e i dati inseriti dall’interessato, che sarà automaticamente inviata all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato.



Il candidato dovrà accertarsi dell’avvenuto rilascio della ricevuta a conferma dell’effettivo inoltro della domanda, nonché della correttezza dei dati inseriti.



Qualora il candidato riscontrasse inesattezze potrà modificare la candidatura inserendo nuova domanda; sarà registrata solamente l’ultima domanda inserita dal medesimo candidato.



Eventuali presentazioni difformi, incomplete e/o oltre il termine indicato non saranno tenute in considerazione.



4) PROVE DI SELEZIONE:



La società si riserva l’eventualità di effettuare una PROVA PRESELETTIVA consistente in un quiz di natura tecnica a risposta multipla.



I candidati risultanti idonei alla prova preselettiva, ove effettuata, accederanno alle prove di selezione consistenti in :



a) COLLOQUIO volto sia a valutare le competenze tecniche specifiche che le attitudini personali in riferimento alla figura professionale da ricoprire;



b) PROVA TECNICA consistente nella risoluzione di un’anomalia/guasto a bordo bus;



La valutazione positiva in entrambe le prove (a e b) consentirà l’inserimento nella graduatoria prescelta.



Il Colloquio e la Prova Tecnica si svolgeranno presso la sede della CTT Nord Srl – Via Bellatalla n°1 – Ospedaletto – Pisa - in data e orario da definire con successivi avvisi.



5) TITOLI PREFERENZIALI

- Comprovata esperienza specifica;

- Possesso di patente di guida cat. DE.



6) GRADUATORIE FINALI



La selezione è affidata ad una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che curerà tutte le fasi della selezione e provvederà alla redazione delle graduatorie finali.



Le graduatorie finali per unità produttiva saranno stilate secondo l’ordine di punteggio totale ottenuto nel colloquio e nella prova tecnica.



A parità di posizione in graduatoria sarà data precedenza alla maggiore età anagrafica. Le graduatorie avranno validità fino al 31/12/2020, salvo proroghe.



Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito web www.cttnord.it e saranno visibili cliccando sull’apposito BANNER dedicato oppure attraverso la sezione LAVORA CON NOI – Selezione n°15.



7) FUNZIONAMENTO DELLE GRADUATORIE



L’azienda si riserva la facoltà di utilizzare le tipologie e le forme contrattuali previste dalla normativa in vigore al momento dell’eventuale assunzione.



Le assunzioni saranno effettuate per le sedi relative ad ogni Unità Produttiva, attingendo dal personale presente nella graduatoria relativa all’Unità Produttiva stessa.



Qualora la graduatoria relativa all’Unità Produttiva di riferimento risulti insufficiente, si procederà allo scorrimento delle altre graduatorie secondo l’ordine indicato:



- per assunzioni Unità Produttiva di Livorno: Lucca, Massa Carrara



- per assunzioni Unità Produttiva di Lucca : Massa Carrara, Livorno



- per assunzioni Unità Produttiva di Massa Carrara: Lucca, Livorno



Le eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato saranno subordinate al possesso della patente di guida di cat. DE.



8) ESCLUSIONI DALLE GRADUATORIE



La valutazione negativa della prestazione lavorativa eventualmente prestata a tempo determinato, effettuata tenendo conto dell’aspetto disciplinare, attitudinale e comportamentale, determinerà l’esclusione dalle graduatorie.



Al verificarsi del terzo rifiuto alla proposta di assunzione a tempo determinato, si procederà all’esclusione dalla graduatoria.



Il lavoratore che rinuncia ad un’offerta di lavoro a tempo indeterminato è escluso dalla graduatoria.



Il rifiuto ad offerte lavorative per le Unità Produttive non scelte dal candidato, non comporta variazioni nella graduatoria di appartenenza.



9) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE



I nominativi dei candidati ammessi, l’avviso circa l’effettivo espletamento della prova preselettiva, data e luogo di svolgimento delle prove, nonché tutte le altre informazioni inerenti la selezione, saranno resi noti agli interessati tramite pubblicazione sul sito web www.cttnord.it e saranno visibili cliccando sull’apposito BANNER dedicato oppure attraverso la sezione LAVORA CON NOI – Selezione n°15.



I candidati si impegnano a prendere visione di tutte le comunicazioni relative alla presente selezione attraverso la modalità di cui sopra; non saranno effettuate comunicazioni personali.



Per eventuali ulteriori chiarimenti e/o comunicazioni, i candidati potranno contattare l’Ufficio Selezioni esclusivamente ai numeri telefonici 050 884316 – 050 884327 oppure all’indirizzo e-mail : selezioni@cttnord.it.



10) MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE PROPOSTE DI ASSUNZIONE



Tutte le proposte di assunzione saranno effettuate agli interessati telefonicamente (anche tramite messaggi ad eventuale segreteria telefonica) oppure con posta elettronica ai recapiti dichiarati dal candidato.



La mancata risposta telefonica o la mancata risposta entro il termine indicato telefonicamente o via mail, saranno considerate rinuncia all’assunzione proposta.