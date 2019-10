Lavoro a Massa-Carrara: poche assunzioni in estate, ripresa in autunno

Massa-Carrara - Dopo il buon periodo estivo che aveva raggiunto l’apice con le 1.470 entrate previste dalle aziende apuane nel mese di giugno, siamo scesi alle 1.050 di luglio ed alle 580 di agosto, per risalire nelle previsioni per settembre a quota 780 entrate complessive. In sostanza nel mese di settembre 2019 le imprese apuane hanno previsto assunzioni per circa 780 unità a fronte delle 810 avvenute nello stesso periodo del 2018. Nella regione Toscana 26.300 e complessivamente in Italia circa 435.000. Sono i dati che emergono dal bollettino Excelsior della Camera di Commercio di Massa-Carrara.



Un inizio autunnale quindi inferiore dal punto di vista dei numeri assoluti delle entrate lavorative; assunzioni che si caratterizzano inoltre per alcune precise peculiarità. Innanzitutto possiamo osservare che le entrate lavorative previste per settembre nel 36% dei casi sono rivolte a operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, seguono con un valore del 27% circa professioni commerciali e nei servizi, con il 16% dirigenti, specialisti e tecnici, il 15% delle richieste aziendali si tratta di personale senza alcuna qualifica, ed il restante 6% impiegati.



Sono poche di fatto le posizioni high skill (16%) e si concentrano nell’area commerciale, della vendita, del marketing, della progettazione, ricerca e sviluppo. Una quota superiore (33%) è riconducibile alle posizioni medium skill che troviamo quasi esclusivamente nel settore delle vendite e dell’assistenza ai clienti. Infine la quota più rappresentativa (51%), più di 5 assunzioni ogni 10, le cosiddette low skill, è raggruppata nella area tecnica delle installazioni e manutenzioni, ed in quella logistica dei trasporti e della distribuzione.



Per quanto concerne l’età dei lavoratori assunti la maggioranza delle imprese non ricercano particolari fasce anagrafiche, tant’è che la quota di coloro che richiedono un’età giovanile, ovvero inferiore ai 29 anni, rappresenta solo il 25% del totale. Inoltre le imprese che richiedono un’esperienza professionale specifica sono il 22%, valore che sale al 49% se si parla di esperienza nello stesso settore economico.



Diviene invece opportuno sottolineare che quasi 4 assunzioni delle 10 previste (31%), nel territorio apuano diventano per le imprese locali di difficile reperimento, il primo fattore di difficoltà è quello del l’inadeguata competenza e qualificazione (14,5%), segue il numero ridotto di candidati (13,6%), elemento paradossale per una provincia con il tasso di disoccupazione molto elevato.



Nella distinzione secondo i livelli di istruzione il rapporto rileva che solo il 10% del totale delle assunzioni è rivolto a lavoratori che hanno come titolo di studio la laurea; diviene sufficiente il diploma per il 35% delle assunzioni, per il 27% la sola qualifica professionale, mentre un 28% può essere in possesso della sola licenza della scuola dell’obbligo.



Ulteriore distinzione può essere effettuata in base alla tipologia contrattuale, dalla quale risulta che il 91% delle assunzioni si tratta di personale alle dipendenze, poi il 5% lavoratori somministrati, il 1% collaboratori ed il rimanente 3% altri lavoratori non alle dipendenze.



Una disaggregazione maggiore permette di individuare come all’interno della tipologia di personale assunto alle dipendenze, dal punto di vista contrattuale, il 37% ha contratti a tempo indeterminato, il 51% ha contratti a tempo determinato, il 9% apprendistato e il 3% altri contratti.



Allargando l’orizzonte delle considerazioni, il bollettino mostra le intenzioni di assunzioni delle imprese locali, che comunque permane un valore abbastanza basso, solo il 10% del totale delle aziende del territorio, nel periodo settembre-novembre 2019.



Queste considerazioni permettono di mettere in rilievo che, alle 780 assunzioni previste per il mese di settembre, si aggiungono le 820 del mese di ottobre, anche in questo caso il dato è leggermente inferiore a quello dello stesso mese dell’anno 2018, ed a seguire le 770 del mese di novembre. Dopo i primi due mesi, che presentano dati inferiori allo stesso periodo del 2018, nel mese di novembre sembrerebbe invece invertirsi la tendenza con un valore in ascesa nel raffronto con l’anno precedente, che rappresenta un buon auspicio pure per il mese di dicembre, periodo di festività e perciò interessante per nuove assunzioni da parte delle aziende.



Il totale delle assunzioni previste dalle imprese di Massa-Carrara nel trimestre settembre–novembre dell’anno in corso assomma a circa 2.380 lavoratori. Il presidente della Camera di Commercio di Massa-Carrara, Dino Sodini precisa: “Valutiamo con attenzione questi dati che mostrano una ripresa, a settembre, delle assunzioni delle imprese locali, dopo un agosto non soddisfacente, nonostante si tratti di valori leggermente inferiori rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno passato; interessanti anche le previsioni trimestrali, dove il mese di novembre mostrerebbe valori in ascesa nel raffronto con il 2018 e questo non può che essere un segnale positivo”. Il presidente dell’Isr, Vincenzo Tongiani, aggiunge: ”Ancora troppo poche sono le aziende locali con voglia di assumere, solo il 10% è un dato non incoraggiante, si deve inoltre fare di più anche sulla stagionalità, difatti le punte raggiunte nei mesi estivi tendono poi a diminuire costantemente nei mesi successivi, bisogna che tutte le parti in causa si adoperino per invertire queste tendenza”.