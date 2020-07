Lavoro a Massa-Carrara, 27 offerte in scadenza dal Centro per l'Impiego

Massa-Carrara - Lavoro, riportiamo di seguito le ultime offerte così come comunicate dal Centro per l’impiego di Massa-Carrara. Le offerte che seguono hanno scadenza: 12/07/2020.



IDRAULICO – Si ricerca un idraulico caldaista con esperienza. Iniziale tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro: MASSA



ELETTRICISTA – Si ricercano 2 elettricisti con esperienza. Iniziale tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro: MASSA



PIZZAIOLO – Per Pizzeria si ricerca 1 pizzaiolo con esperienza pregressa nella mansione per la preparazione dell'impasto, farcitura e gestione della cottura delle pizze/focacce, inoltre dovrà provvedere alla pulizia del bancone e la manutenzione del forno. Contratto a Tempo Determinato Part-Time. Sede di Lavoro: Marina di Massa



AGENTE ASSICURATIVO – Procacciatore di affari e responsabile delle vendite con eventuale affidamento di reti commerciali. Formazione interamente gratuita. Sede di lavoro: Massa.

AGENTE ASSICURATIVO – Procacciatore di affari e responsabile delle vendite con eventuale affidamento di reti commerciali. Formazione interamente gratuita. Sede di lavoro: Massa.



ADETTO BUSTE PAGA – Si ricerca 1 ADDETTO/A ALLA BUSTE PAGHE con 3 anni di recente esperienza pregressa nella mansione , che si occupi dalla gestione del personale, delle certificazioni uniche, delle assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro e redazione e delle buste paghe, trasmissione UNIEMES, compilazione del modello 770. Sede di Lavoro Carrara. Contratto a Tempo Determinato.



REDATTORI DI MANUALISTICA TECNICA – Si ricercano 2 Redattori di Manualistica Tecnica per la redazione Manuali d' istruzione. Redazione procedure Operative per macchinari singoli e / o Impianti. Esecuzione Valutazione Dei Rischi. Sede di lavoro:



RECEPTIONIST – Si ricerca un addetto/a alla reception, conoscenza inglese, francese, tedesco. Uso del PC, registrazione clienti, gestione posta elettronica, emissione ricevute. Sede di lavoro: Massa.



PROGRAMMATORE INFORMATICO – Si ricerca un apprendista programmatore informatico, età 18- 29 anni, in possesso di conoscenze di programmazione (html php Java) e di back-office. Necessaria autonomia negli spostamenti. Sede di lavoro: Sarzana, La Spezia, Massa.



TECNICO GESTIONE CANTIERE EDILE – Tecnico esperto nella gestione del cantiere edile in tutte le sue fasi, redazione della contabilità della commessa di cantiere, redazione di computi metrici estimative. Sede di lavoro: Camaiore.



ELETTRICISTA – Si ricerca un elettricista specializzato: manutenzione edile, civile, industriale. Installazione e manutenzione impianti idrici, termici, climatizzazione, trattamento aria ed antincendio. Sede di lavoro: Massa.



ELETTRICISTA – Si ricerca un apprendista elettricista di cantiere, età 18-29 anni. Attività: manutenzione edile, civile, industriale. Installazione e manutenzione di impianti idrici, termici, climatizzazione, trattamento aria ed antincendio. Sede di lavoro: Massa.



COMMESSO DI VENDITA – Azienda della Lunigiana cerca un tirocinante come addetto alle vendita. Richiesta attitudine al lavoro con il pubblico. Preferibile domicilio nei pressi di Aulla. Sede di lavoro: Licciana Nardi.



COMMESSO DI VENDITA – Azienda della Lunigiana ricerca un commesso di vendita. Necessaria esperienza di vendita con il pubblico preferibile nel settore del bricolage. Preferibile domicilio nei pressi di Aulla e comuni limitrofi. Sede di lavoro: Aulla.



PERITO MECCANICO – Officina cerca responsabile tecnico per centro revisioni auto, qualificato. Indispensabile possesso della qualifica e di titolo di studio. Tempo indeterminato full time. La ricerca ha carattere di urgenza. Sede di lavoro: Carrara.



PORTIERE DI NOTTE – Per albergo si ricercano 2 Portieri di Notte con esperienza pregressa nella mansione per l' accoglienza dei clienti al loro arrivo o al rientro in albergo, operazioni di di check-in e check-out, gestione delle le prenotazioni. Conoscenza della lingua Inglese e tedesca. Contratto a Tempo Determinato. Lavoro Notturno, Sede di Lavoro di Massa.



> LE OFFERTE CHE SEGUONO HANNO SCADENZA: 13/07/2020



ADDETTO PULIZIE – Azienda ricerca personale per svolgere servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso enti pubblici e privati. Età compresa tra 20 e 45 anni. Richiesta patente Cat. B. Sede di lavoro: Massa, Lucca.



IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Si ricerca impiegato amministrativo per agenzia immobiliare. Il candidato deve avere precedenti esperienze in campo amministrazione e contabilità in ambito immobiliare. Nello specifico dovrà caricare su un sistema operativo di gestione immobiliare i dati delle proprietà, recuperare i documenti sul sito del catasto e dei privati (proprietari immobili) oltre che da altre agenzie immobiliari. Sede di lavoro: Licciana Nardi.



ELETTRICISTA – La Risorsa Umana ricerca per azienda cliente ELETTRICISTI. La figura ricercata si occuperà di installazioni e manutenzioni di impianti elettrici industriali. Tra i requisiti richiesti: -diploma indirizzo tecnico/professionale -conoscenze e competenze in campo elettrico/meccanico -preferibile età di apprendistato -automuniti. Luogo di lavoro: Massa.



CARROZZIERE – La risorsa umana per azienda cliente ricerca un CARROZZIERE ESPERTO con almeno 3 anni di esperienza per contratto iniziale in somministrazione con possibile assunzione diretta in azienda. Luogo di lavoro: Massa.



ADDETTO ALLA VIGILANZA – Si offre contratto a t.t. determinato come addetto alla vigilanza non armata su turni per la stagione estiva presso nostro cliente. Se interessati, inviare cv a egidarisorseumane@gmail.com. Sede di lavoro: Carrara.



MAGAZZINIERE – Si ricerca un magazziniere con esperienza consolidata oppure un apprendista magazziniere. Indispensabile mezzo proprio e autonomia negli spostamenti. Sede di lavoro: Massa.



CAMERIERE D'ALBERGO – Si ricerca cameriera ai piani per pulizia camere e pulizie generali degli ambienti comuni della struttura alberghiera. Sede di lavoro: Forte dei Marmi.



CAMERIERE DI RISTORANTE – Per Ristorante si ricerca 1 CAMERIERE/A per la predisposizione della sala, servizio ai tavoli, e gestione delle comande. Preferibilmente possesso del diploma alberghiero HACCP in corso di validità e corso sulla Sicurezza. Età massima 29 anni. Contratto di Apprendistato Full-Time con orario spezzato disponibilità a lavorare nel fine settimana. Sede di Lavoro Marina di Carrara.



ADDETTO ALLA VIGILANZA – Si cerca addetto alla vigilanza non armata con turni prevalentemente notturni. Il contratto è a t.t. determinato. Si prega inviare cv a risorseumaneegida@gmail.com. Sede di lavoro: Massa.



MAGAZZINIERE – Si ricerca un magazziniere con esperienza consolidata oppure un apprendista magazziniere. Indispensabile mezzo proprio e autonomia negli spostamenti. Sede di lavoro: Massa.



PROGRAMMATORE INFORMATICO – Programmatore informatico in grado di sviluppare programmi php. Competenza sistemi operativi Windows e Linux, automunito/a. Sede di lavoro: Carrara.



PARRUCCHIERE – Per negozio si ricercano 2 Apprendisti Parrucchieri per accogliere il cliente, preparazione e applicazione dei prodotti per la colorazione dei capelli, realizzazione della messa impiega e lavaggio teste. Età 19-29. Contratto di Apprendistato Professionalizzante. Sede di Lavoro Massa. Full time.



