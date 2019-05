Lavoro a Massa-Carrara: 14 offerte dal Centro per l´Impiego

Ingegneri, geometri, architetti, receptionist, meccanici, idraulici, elettricisti, segretari: ecco gli ultimi annunci

Massa-Carrara - Lavoro, riportiamo di seguito le offerte così come comunicate dal Centro per l’impiego di Massa-Carrara.



Lavapiatti a Forte dei Marmi – Per stagione estiva, si ricerca 1 Lavapiatti per albergo di Forte dei Marmi con 2 anni di esperienza nella mansione. Si dovrà occupare del lavaggio delle stoviglie e pentolame, della pulitura delle verdure e pesce, pulizia e sistemazione degli ambienti. In possesso di HACCP. Luogo Di Lavoro Forte dei Marmi. Tempo Determinato Full- time su turni, disponibilità a lavorare anche il fine settimana. Lavoro a tempo determinato a turni, full time, lavoro con orario spezzato Sede: Forte Dei Marmi.

Link all'offerta: http://ow.ly/iOjx30otzNN (scadenza 02/05/2019)

Receptionist a Forte dei Marmi – Per stagione estiva, si ricerca 1 receptionist per albergo di Forte dei Marmi con 2 anni di esperienza nella mansione. Tempo Determinato Full- time. Autonomia nello svolgimento delle mansioni previste dal profilo ricercato

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Forte Dei Marmi.

Link all'offerta >>> http://ow.ly/4HRv30oAp2m (scadenza 02/05/2019)

Addetto alle pulizie negli uffici – Cantiere nautico ricerca figura da inserire nel proprio organico. La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività: - pulizia uffici e di tutte le aree del cantiere e mensa aziendale - servizio accoglienza clienti (servendo acqua/caffè ecc.) e riordino sale riunioni a seguito meeting - eventuali commissioni in zona - altre attività di reception e back office. Gradita la conoscenza base della lingua inglese. Richiesta patente B e mezzo proprio. Disponibilità immediata. Richiesta esperienza in contesti analoghi (aziende, cantieri) e/o in ambito alberghiero.

Lavoro a tempo indeterminato full time Sede: Massa. (scadenza 02/05/2019)

Link all'offerta >>> http://ow.ly/QfHa30oAm5R

Meccanico auto – Gradita esperienza manutenzione macchine agricole, indispensabile patente C per consegna mezzi. Gradite competenze informatiche per utilizzo computer diagnosi guasti. tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario di lavoro full time 40h settimanali lunedì- venerdì.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Aulla. (scadenza 06/05/2019)

Link all'offerta >>> http://ow.ly/rH5E30oAgrd

Segretario/a – Si ricerca un segretario/a iscritto alle liste di collocamento mirato art .1 (INVALIDI) Lavoro a tempo determinato part time Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/5rrT30oAeqL (scadenza 14/05/2019)

Elettromeccanico – Azienda ricerca perito o ingegnere elettromeccanico con competenze consolidate nelle produzione/assemblaggio e progettazione componenti elettromeccaniche.

Lavoro a tempo indeterminato full time Sede: #Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/4tEe30ob7mO (scadenza 02/05/2019)

Disegnatore meccanico – Si ricerca un disegnatore meccanico cad 2d e 3d con esperienza nella mansione. Lavoro a tempo determinato full time Sede: Massa.

Link all'offerta >>> http://ow.ly/y47I30n72AR (scadenza 02/05/2019)

Manovale meccanicoSi ricerca un montatore meccanico di macchinari industriali con minima esperienza nella mansione. Lavoro a tempo determinato full time Sede: Massa.

Link all'offerta >>> http://ow.ly/jLbC30mRgvR (scadenza 02/05/2019)

Ingegnere meccanico – Assistente alla gestione lavori in officina e cantieri, richieste laurea in ingegneria meccanica, conoscenza di francese ed inglese, uso Autocad, disponibilità a trasferte. Tempo determinato full time con previsione di stabilizzazione. Lavoro a tempo determinato full time.

Link all'offerta >>> http://ow.ly/esgA30nVCX3 (scadenza 02/05/2019)

Idraulico – Si ricerca un idraulico con esperienza nella mansione. Età 25-55 anni

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Massa.

Link all'offerta >>> http://ow.ly/kW6t30nYkI6 (scadenza 02/05/2019)

Idraulico – Si ricerca una figura da inserire nel proprio organico per ricoprire il ruolo di Idraulico, con esperienza anche nell'istallazione delle caldaie. Predisposizione a lavorare sia in squadra che in autonomia. Lavoro a tempo determinato full time Sede: Massa.

Link all'offerta >>> http://ow.ly/wk9u30ooO1y (scadenza 02/05/2019)

Elettricista – Si ricerca elettricista con esperienza per manutenzione impianti civili ed industriali. Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Massa.

Link all'offerta >>> http://ow.ly/DVN230ovDY7 (scadenza 04/05/2019)

Elettricista – Azienda ricerca elettricista per settore edile - in possesso Patente C

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Massa.

Link all'offerta >>> http://ow.ly/ewPT30o6qX9 (scadenza 04/05/2019)

Per tutte le offerte soprastanti gli utenti non ancora accreditati su Idolweb, possono registrarsi sulla pagina

https://servizi.toscana.it/Lavoro/Massa/idol/registrazioneCittadino-frontend.html?fbclid=IwAR3QGiGhp8fu26jRZJlZSHuGwlOSipLaW17zRxbHsP4RPW7g0FMl52kF3EA. Per informazioni, potete recarvi presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Massa, Carrara e Aulla.



Geometra/Ingegnere/Architetto – Il Comune di Casola in Lunigiana ha indetto una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico di categoria C. Al seguente link i dettagli: http://ow.ly/YBuc30oAj62.