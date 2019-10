Lavoro, 29 offerte dal Centro per l'Impiego di Massa-Carrara

Massa-Carrara - Lavoro, riportiamo di seguito le ultime offerte così come comunicate dal Centro per l’impiego di Massa-Carrara.



ADDETTO MANUTENZIONE DEL VERDE – Codice Offerta: 20191011-2603

SCADENZA: 29/10/2019

Azienda della Lunigiana ricerca un operaio addetto alla manutenzione del verde. Necessario avere un minimo di esperienza nel settore e dimestichezza con gli attrezzi da lavoro: motosega e decespugliatore. Necessaria patente B. Età massima non superiore ai 30 anni. Luogo di lavoro: Lunigiana e La Spezia.

Lavoro atempo determinato full time Sede: Aulla, La Spezia

Link all'offerta >>> http://ow.ly/ycs930pL3G3



ADDETTO ALLE PULIZIE DI INTERNI – Codice Offerta: 20191022-2629

SCADENZA: 05/11/2019

Si ricerca tirocinante iscritto alle liste del collocamento mirato art 1 (INVALIDI) per piccole riparazioni idrauliche, elettriche e pulizie dei locali interni. Tirocinio finalizzato alla stabilizzazione contratto part-time 25 ore

Tirocinio part time Sede: Aulla

Link all'offerta >>> http://ow.ly/cc9r30pL3c0



GARZONE AGRICOLO – Codice Offerta: 20191021-2628

SCADENZA: 23/10/2019

Azienda agrituristica cerca operatore agricolo con diploma agrario o laurea in agraria da inserire in tirocinio. Zona Fosdinovo.

Tirocinio part time Sede: Fosdinovo

Link all'offerta >>> http://ow.ly/wf9r30pL3at



CAMERIERE DI SALA – Codice Offerta: 20191021-2627

SCADENZA: 23/10/2019

Cameriere di sala per agriturismo zona Fosdinovo,preferibilmente con diploma alberghiero ed esperienza nella mansione; gradita conoscenza di inglese e francese.

Lavoro a tempo determinato part time Sede: Fosdinovo

Link all'offerta >>> http://ow.ly/j0Kc30pL37t



ADDETTO ALLE VENDITE ONLINE – Codice Offerta: 20191021-2626

SCADENZA: 22/10/2019

Tirocinio in negozio che tratta giochi educativi in vendita diretta e online. Mansioni di gestione logistica magazzino sia per punto vendita diretta che online, elaborazione schede prodotto online, vendita. Patente B, età 18/29.

Tirocinio part time Sede: Carrara



RIPARATORI E MANUTENTORI IMPIANTI INDUSTRIALI – Codice Offerta: 20190502-2326

SCADENZA: 23/10/2019

Cercasi operaio meccanico/elettromeccanico per assistenza impianti automatici/semiautomatici industriali. Almeno 5 anni di esperienza.

Contratto di agenzia Lavoro a turni Sede: Montignoso

Link all'offerta >>> http://ow.ly/kPoT30oKopB



ACCONCIATORE – Codice Offerta: 20190905-2534

SCADENZA: 23/10/2019

Parrucchiere / barbiere ricerca acconciatore con esperienza consolidata nella mansione e ottima conoscenza della lingua araba.

Lavoro a tempo indeterminato Full time Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/VkFp30ptOUI



IDRAULICO – Codice Offerta:20190916-2558

NUOVA SCADENZA: 23/10/2019

Idraulico con esperienza nelle mansioni, competenze richieste: installazione impianti idraulici e termoidraulici, eseguire allacciamenti, manutenzione.

lavoro a tempo determinato full time Sede: Lucca

Link all'offerta >>> http://ow.ly/KSd030pxAql



FISIOTERAPISTI – Codice Offerta: 20190930-2584

SCADENZA : 27/10/2019

Per società che fornisce servizi alla persona a domicilio si ricercano 3 Fisioterapisti. Luogo di lavoro territorio di Massa Carrara e Lucca

Lavoro domestico Lavoro a turni Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/AG1j30pDRsJ



ADDETTO AL RICEVIMENTO TURISTICO – Codice Offerta: 20191003-2591

NUOVA SCADENZA: 23/10/2019

Si ricerca un addetto al ricevimento turistico con esperienza di 4 anni per copertura turni diurni e/o notturni. Età 28/50 anni. Richiesta conoscenza lingua inglese, francese e tedesco.

Lavoro intermittente full time Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/mNar30pEHXf



ASSISTENTE FAMILIARE – Codice Offerta: Codice Offerta: 20190117-2060

SCADENZA: 27/10/2019

Per società che fornisce servizi alla persona a domicilio si ricercano 4 assistenti familiari. Principali mansioni: cura ed assistenza domiciliare alla persona, preparazione e somministrazione pasti, gestione e pulizia della casa. Luogo di lavoro territorio territorio di Massa Carrara e Lucca

Lavoro domestico Lavoro a turni Sede: #Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/V9UI30nlE8y



INFERMIERE – Codice Offerta: Codice Offerta: 20190117-2059

SCADENZA: 27/10/2019

Per società che fornisce servizi alla persona a domicilio si ricercano 6 infermieri professionali. Luogo di lavoro territorio di Massa Carrara e Lucca

Lavoro domestico Lavoro a turni Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/ltnO30nlD8T



SALDATORE A FUSIONE – Codice Offerta: 20191014-2606

SCADENZA: 23/10/2019

Si ricerca saldatore a fusione con esperienza in possesso Patentino o Brevetto. Conoscenze di disegno tecnico. Ambito lavorativo carpenteria in ferro. Contratto a Tempo Determinato Full-Time.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/rkWO30pInoH



INGEGNERE DEL SOFTWARE – Codice Offerta: 20191018-2625

SCADENZA: 15/11/2019

In occasione della prima edizione della Fiera del Lavoro della Toscana si ricerca un software engineer con mansioni di sviluppo di soluzioni di data science

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/7lcc30pJQym



PROGRAMMATORE INFORMATICO – Codice Offerta: 20191018-2623

SCADENZA: 15/11/2019

In occasione della prima edizione della Fiera Toscana del Lavoro si ricerca un informatico sviluppatore e sistemista

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Carrara

Link all'offerta >>> http://ow.ly/y4RC30pJQun



INGEGNERE AMBIENTALE – Codice Offerta: 20191018-2622

SCADENZA: 15/11/2019

In occasione della prima Fiera Toscana del Lavoro si ricerca un ingegnere ambientale per consulenze nel settore ambientale

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Carrara

Link all'offerta >>> http://ow.ly/gZiD30pJQsL



TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO – Codice Offerta: 20191018-2621

SCADENZA: 15/11/2019

In occasione della prima edizione della Fiera Toscana del Lavoro si ricerca un tecnico di laboratorio per analisi di laboratorio ambientale

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Carrara

Link all'offerta >>> http://ow.ly/h4Us30pJQr4



ESPERTO COMMERCIALE – Codice Offerta: 20191018-2620

SCADENZA: 15/11/2019

In occasione della prima edizione della Fiera Toscana del Lavoro si ricerca un tecnico commerciale con esperienza nel settore ambientale e chimico.

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Carrara

Link all'offerta >>> http://ow.ly/41KA30pJQlU



CAMPIONATORE DI LABORATORIO – Codice Offerta: 20191018-2619

SCADENZA: 15/11/2019

In occasione della prima edizione della Fiera Toscana del Lavoro si ricerca un tecnico campionatore con competenze in campionamento di matrici ambientali

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Carrara

Link all'offerta >>> http://ow.ly/O3Cd30pJQbJ



Per inviare la propria candidatura, è necessario effettuare il login sul portale Idolweb Massa Carrara. Per gli utenti non ancora accreditati, possono registrarsi al seguente link: https://bit.ly/2JAwPlu .

Per informazioni, potete recarvi presso i nostri uffici di Massa, Carrara e Aulla.