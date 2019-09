Lavoro, 20 offerte dal Centro per l'Impiego di Massa-Carrara

Massa-Carrara - Lavoro, riportiamo di seguito le ultime offerte così come comunicate dal Centro per l’impiego di Massa-Carrara.



BARISTA – Codice Offerta: 20190830-2525

SCADENZA: 03/09/2019

Si ricerca una barista con corso haccp e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro a tempo determinato Full time Part time Sede: Massa

Link all'offerta >> > http://ow.ly/rBTG30prwHQ



IMPIEGATO D’ARCHIVIO – Codice Offerta: 20190829-2523

SCADENZA: 15/09/2019

Assicurazione ricerca impiegato nel reparto amministrazione. Età massima 29 anni per contratto in apprendistato.

Apprendistato professionalizzante Full time Sede: Aulla



COMMESSO DI BANCO – Codice Offerta: 20190827-2519

SCADENZA: 02/09/2019

Grande distribuzione cerca addetto/a al banco gastronomia, Contratto apprendistato 30 ore .Età massima 29 anni. Preferibilmente in possesso di HACCP e conoscenza base dell'inglese.

Apprendistato professionalizzante Lavoro a turni part time Sede: Ortonovo

Link all'offerta >> > http://ow.ly/ihM830pqOoA



SABBIATORE DI METALLI – Codice Offerta: 20190828-2522

SCADENZA: 10/09/2019

Si ricercano 5 sabbiatore e verniciatore di impianti iscritti alle liste del collocamento mirato art. 1 (INVALIDI)

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Carrara



OPERATORE SOCIO SANITARIO – Codice Offerta: 20190828-2521

SCADENZA: 10/09/2019

Si ricerca un operatore sociosanitario iscritto alle liste del collocamento mirato art 1 (INVALIDI)

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Aulla

Link all'offerta >> > http://ow.ly/PaTL30pqOEq



ELETTRICISTA – Codice Offerta: 20190827-2517

SCADENZA: 02/09/2019

Si ricercano 4 elettricisti per lavori di manutenzione ed installazione per pubblica illuminazione. Luogo di lavoro Savona. Età 19 - 50 anni. Si offre alloggio gratuito

Lavoro a tempo determinato Full time Sede: Savona

Link all'offerta >>> http://ow.ly/Xn6T30pqkHZ



PIZZAIOLO – Codice Offerta: 20190522-2350

SCADENZA: 29/09/2019

Per la stagione invernale si ricercano 1 pizzaiolo anche in età apprendistato. Luogo di lavoro provincia di Trento. Vitto e alloggio a carico dell'azienda. Possibilità di proseguo con la stagione estiva.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Mezzana (Trentino)

Link all'offerta >>> http://ow.ly/ejqP30oOAkF



ADDETTO ALLA SICUREZZA PERSONALE – Codice Offerta: 20190522-2349

SCADENZA: 29/09/2019

Per la stagione invernale si ricercano 1 addetto alla sicurezza. Luogo di lavoro provincia di Trento. Vitto e alloggio a carico dell'azienda. Possibilità di proseguo con la stagione estiva.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Mezzana

Link all'offerta >>> http://ow.ly/uj7m30oOAhd



AIUTO CUOCO – Codice Offerta: 20190521-2341

SCADENZA: 29/09/2019

Per la stagione invernale si ricercano 1 aiuto cuoco anche in età apprendistato. Luogo di lavoro provincia di Trento. Vitto e alloggio a carico dell'azienda. Possibilità di proseguo con la stagione estiva.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Mezzana

Link all'offerta >>> http://ow.ly/CB7230oMZy1



CUOCO – Codice Offerta: 20190521-2340

SCADENZA: 29/09/2019

Per la stagione invernale si ricerca 1 cuoco di ristorante. Luogo di lavoro provincia di Trento. Vitto e alloggio a carico dell'azienda. Possibilità di proseguo con la stagione estiva.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Mezzana

Link all'offerta >>> http://ow.ly/WGXl30oMXDp



CAMERIERE DI SALA – Codice Offerta: 20190521-2338

SCADENZA: 29/09/2019

Per la stagione invernale si ricerca 1 responsabile di sala. Luogo di lavoro provincia di Trento. Vitto e alloggio a carico dell'azienda. Possibilità di proseguo con la stagione estiva.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Mezzana

Link all'offerta >>> http://ow.ly/eN9x30oMW0B



CAMERIERE DI SALA – Codice Offerta: 20190521-2337

SCADENZA: 29/09/2019

Per la stagione invernale si ricercano 2 camerieri di sala anche in età apprendistato. Luogo di lavoro provincia di Trento. Vitto e alloggio a carico dell'azienda. Possibilità di proseguo con la stagione estiva.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Mezzana

Link all'offerta >>> http://ow.ly/fhXh30oMVAY



ASSISTENTE FAMILIARE – Codice Offerta: Codice Offerta: 20190117-2060

Scadenza: 22/09/2019

Per società che fornisce servizi alla persona a domicilio si ricercano 4 assistenti familiari. Principali mansioni: cura ed assistenza domiciliare alla persona, preparazione e somministrazione pasti, gestione e pulizia della casa. Luogo di lavoro territorio territorio di Massa Carrara e Lucca

Lavoro domestico Lavoro a turni Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/Ul6P30pqhMZ



INFERMIERE – Codice Offerta: Codice Offerta: 20190117-2059

Scadenza: 22/09/2019

Per società che fornisce servizi alla persona a domicilio si ricercano 6 infermieri professionali. Luogo di lavoro territorio di Massa Carrara e Lucca

Lavoro domestico Lavoro a turni Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/ltnO30nlD8T



BARMAN – Codice Offerta: 20190521-2336

SCADENZA: 29/09/2019

Per la stagione invernale si ricerca 1 barman con esperienza. Luogo di lavoro provincia di Trento. Vitto e alloggio a carico dell'azienda. Possibilità di proseguo con la stagione estiva.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Mezzana

Link all'offerta >>> http://ow.ly/ilQt30oMSfl



BARISTA – Codice Offerta: 20190521-2335

SCADENZA: 29/09/2019

Per la stagione invernale si ricercano 3 baristi anche in età apprendistato. Luogo di lavoro provincia di Trento. Vitto e alloggio a carico dell'azienda. Possibilità di proseguo con la stagione estiva.

Lavoro a tempo determinato full time Sede: Mezzana

Link all'offerta >>> http://ow.ly/p00y30oMRXu



CARROZZIERE – Codice Offerta: 20190827-2514

Scadenza: 02/09/2019

Si ricerca un tirocinante carrozziere. Età massima 30 anni.

Tirocinio Part time Sede: Massa

Link all'offerta >>> http://ow.ly/OtNO30pqgH1



MANOVALE DI MAGAZZINO – Codice Offerta: 20190820-2511

Scadenza: 09/09/2019

Si ricerca per azienda del sett. metalmeccanico 1 OPERAIO PER IL MAGAZZINO categoria protetta L. 68/99 art 1 (INVALIDI).

lavoro a tempo determinato Full time Sede: Aulla

Link all'offerta >>> http://ow.ly/eEPI30pqgqA



INFERMIERE – Codice Offerta: 20190822-2508

Scadenza: 07/09/2019

R.S.A Galli Bonaventuri di Pontremoli (MS) ricerca un infermiere professionale che si occupi di assistenza sanitaria agli anziani. Tempo determinato full time per i mesi di settembre-ottobre, orario di lavoro: turni giornalieri mattina e pomeriggio. Per candidarsi contattare direttamente il 3491962315.

lavoro a tempo determinato full time Sede: Pontremoli

Link all'offerta >>> http://ow.ly/MAJa30pqgeT



FATTORINO – Codice Offerta: 20190821-2506

Scadenza: 02/09/2019

Per consegne a domicilio in orario serale (18:00-22:00) azienda ricerca 2 fattorini. Zona di consegna Lunigiana. Viene messo a disposizione il mezzo dell'azienda per le consegne. Necessaria patente B e buona conoscenza della zona di consegna. Max 29 anni per contratti di apprendistato.

Apprendistato professionalizzante part time Sede: Aulla

Link all'offerta >>> http://ow.ly/bigI30pqgc1



Per inviare la propria candidatura, è necessario effettuare il login sul portale Idolweb Massa Carrara. Per gli utenti non ancora accreditati, possono registrarsi al seguente link: https://bit.ly/2JAwPlu .

Per informazioni, potete recarvi presso i nostri uffici di Massa, Carrara e Aulla.