Internet super veloce, Massa-Carrara ferma ai progetti definitivi

Massa-Carrara - Nel marzo 2015 il Governo Renzi varò il piano Strategia Italia volto a imprimere un'impennata alla banda ultra larga in Italia. L’obiettivo, in particolare, era portare l’internet super veloce (almeno 100 Megabit) a tutti gli italiani entro il 2020 attraverso l'iniziativa pubblica. I dati del Ministero dello sviluppo economico e i ritardi per la copertura del bando Open fiber hanno spostato la deadline dal 2020 al 2021. E la situazione attuale cosa racconta? Come spiega IlSole24Ore, in più di un terzo dei comuni italiani (35,9 per cento) il progetto definitivo è stato già approvato, ed è in fase di approvazione nel 15,4 per cento, così come lo è quello esecutivo in un altro 1,8 per cento dei territori comunali. In un comune ogni quindici (6,7 per cento) gli interventi per l'internet a prova di razzo sono in attesa di autorizzazione, nel doppio (13.2 per cento) sono in progettazione definitiva, mentre in poco meno del 15 per cento dei comuni i lavori sono in esecuzione. Soltanto nel 2,1 per cento dei comuni gli interventi sono stati portati a termine.



In Toscana, dati del Ministero aggiornati a luglio 2019, dominano i comuni in cui sono stati approvati o sono in approvazione i progetti definitivi. Una situazione che trova fedele risposta a Massa-Carrara: il progetto per viaggiare rapidissimi sul web risulta in approvazione a Carrara, Montignoso e Zeri. Progetti approvati invece a Massa e in un bel pezzo di Lunigiana (Filattiera, Bagnone, Licciana Nardi, Comano, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Casola in Lunigiana e Podenzana). In progettazione definitiva ci sono invece a Fivizzano, Fosdinovo e Mulazzo. I comuni più avanzati della provincia, invece, da questo punto di vista sono Pontremoli e Aulla, dove i lavori sono in esecuzione.