Haccp, via alle iscrizioni per i corsi integrali e di aggiornamento

Massa-Carrara - La Confartigianato Imprese di Massa-Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (corsi Haccp). I corsi inizieranno la prima settimana di marzo.

In un momento di difficoltà economica come quello che stiamo attraversando diventa sempre più opportuno per un’Associazione come la Confartigianato, strettamente legata e attenta agli aspetti economici e sociali del territorio, avviare quelle azioni che possano, da una parte sostenere le imprese nella ripresa e dall’altra fornire nuove occasioni di lavoro ai disoccupati e ai giovani in cerca di occupazione.

In questa ottica rientrano i corsi formativi per l’HACCP (corsi per addetti alle attività alimentari), obbligatori per tutti quei soggetti che operano o intendano operare nel settore della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande.



Si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dal reg. CE 852/04, dalla Legge 24/03 e dalla Delibera reg. Toscana 559/2008 e s.m. e i., tutti gli addetti operanti nel settore alimentare, in sostituzione del libretto sanitario sono obbligati a partecipare ad un corso di formazione specifico.



Inoltre tutti gli addetti operanti nel settore alimentare che hanno già partecipato a corsi formativi per addetti all’industria alimentare, devono, con cadenza quinquennale, provvedere al rinnovo/integrazione della formazione ricevuta mediante la partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento.

I corsi si terranno presso la nuova sede provinciale di via Frassina 65 a Carrara.

Per informazioni e/o iscrizioni contattare:

0585-1980393 // 328/7431361

Mail: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it