Esami per professionisti sartoria e moda: in 20 si qualificano con Cna Formazione

Massa-Carrara - Finiti i tempi di lockdown, la formazione è di nuovo operativa e Cna Formazione decolla con gli esami di “maturità” che qualificano i nuovi addetti di sartoria. Il 16 giugno si sono svolti regolarmente e soprattutto in “sicurezza” i primi esami post emergenza Covid per gli allievi dei corsi, che dal marzo scorso attendevano questo momento. La commissione nominata dalla Regione Toscana ha esaminato Eleonora Cinelli, Elisabetta Traficante, Azzurra Bottici, Sara Gerbi, Nadia El Fayk, Marilù Petracci, Modou Mbengue, Mayoma Elvis, Diarra Diaw Mame, Bakary Oulare e Amalia Roina.



In diversi, tra i candidati si sono distinti per eccellenza e preparazione in tutte le aree, presentando sia i lavori realizzati durante tutto il percorso durato 900 ore, che esprimendo una forte motivazione ad operare nei diversi campi della sartoria artigianale, sia nel comparto tradizionale della moda e del tessile made in Italy che nella realizzazione di costumi per la danza, la ginnastica artistica ed il ballo dimostrandosi depositari della tradizione sartoriale locale, nonché conoscenze, capacità e flessibilità per collocarsi in tutti i comparti della filiera aziendale.



Si sono altresì specializzate come tecniche modelliste, con superamento esame: Chiara Mannarà, Barbara Danesi, Sara Galleni, Giulia Pastore, Cristina Tornaboni, Elisa Bertoloni, Elisa Piccioli, Ana Maria Paunescu, Francesca Suffredini. Le neo professioniste oltre ad essere una figura professionale fondamentale nell’industria della moda rappresentano l’anello di congiunzione tra lo stilista e il prodotto. Il loro lavoro consiste nello sviluppare i modelli creativi del fashion designer avvalendosi sia di strumenti tradizionali che programmi innovativi. Il modellista è di fatto un progettista che segue lo sviluppo del primo prototipo a partire dalle indicazioni dello stilista. È una figura prevalentemente tecnica che si rivela fondamentale nell’industria della moda in quanto trasforma in realtà ciò che lo stilista immagina e disegna, si occupa dello sviluppo del progetto di design associando tecniche tradizionali, come i cartamodelli, all’utilizzo delle nuove tecnologie per arrivare alla messa a punto di un prototipo finale, è quindi in grado di fare primo passo per l’ingegnerizzazione e la produzione del prodotto moda. Il modellista segue, inoltre, la progettazione del prototipo per assicurare che prodotto sia riprodotto fedelmente ed adattabile sia alle esigenze di taglia che di materiali, compresi i nuovi materiali ecosostenibili in pratica il modellista è in grado di interpretare le indicazioni dello stile e trovare soluzioni tecniche per esaltare l’idea creativa sulla base di un’attenta analisi circa la fattibilità e realizzabilità.



Il corso realizzato da Cna Formazione in collaborazione con Alo’s srl, azienda leader del territorio, è stato caratterizzato da un forte modulo di marketing gestionale e start up, per sviluppare competenze imprenditoriali sia per poter operare come consulente free lance che per aprire una propria attività usufruendo del supporto e delle agevolazioni all’avvio d’impresa da parte di Cna Massa Carrara.

Entrambe le attività formative, addetto di sartoria e tecnico modellista rilasciano un attestato riconosciuto dalla Regione Toscana, valido sia sul territorio nazionale che in tutti i paesi dell’Unione Europea.



"Cna Formazione rende noto che le attività formative sono riprese in presenza e che per i nuovi corsi è possibile fissare appuntamenti sia per informazioni che orientamento, sia in presenza che online o in videochiamata. Sono aperte le iscrizioni oltre che alle nuove edizioni di sartoria e moda, ai corsi ASO – Assistente di studio odontoiatrico – dovuto per legge; Estetista Specializzazione ore 300, Tecnico Qualificato in Tatuaggio ore 350, Formazione Obbligatoria per gestore e dipendenti di centri scommesse, estetista biennio e terzo anno, dermopigmentazione, tatuatore, piercier, acconciatore, pizzaiolo, tecnico del suono, tecnico per la gestione della contabilità, con la possibilità di partecipare a stage finalizzati all’inserimento lavorativo. L’inserimento lavorativo di oltre il 90% dei partecipanti alle nostre attività formative è il nostro biglietto da visita, significativo della qualità della formazione erogata".