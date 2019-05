Ecco `Riviera Apuana`, tutto pronto per il nuovo ambito turistico

I tre comuni costieri Massa, Carrara e Montignoso si uniscono per la promozione del territorio: dalla Regione arrivano 85mila euro per l'avviamento

Massa-Carrara - Pronto a partire il nuovo ambito turistico “Riviera Apuana”, voluto dalla Regione Toscana e costituito dai comuni della costa di Massa-Carrara, ovvero Massa, Carrara e Montignoso. Tre comuni, tre amministrazioni diverse per colore politico che, però, hanno voluto mettersi insieme per un obiettivo comune: rilanciare il turismo sulla costa apuana. La presentazione ufficiale è avvenuta a Villa Cuturi, a Marina di Massa, alla presenza del vicesindaco con delega al turismo di Massa, Andrea Cella, l’assessore al turismo di Carrara, Federica Forti, e l’omologa di Montignoso, Eleonora Petracci.



«Il progetto è stato presentato nella prima finestra utile – ha detto Cella in apertura, in rappresentanza del Comune capofila – in modo da ottenere il finanziamento di 85mila euro che serviranno per avviare l’operazione di promozione del nostro territorio che ha potenzialità infinite. La soddisfazione è molta perché riconosco da parte delle tre amministrazioni e di Toscana Promozione di voler promuovere tutto l’ambito. Con il depotenziamento delle province, avvenuto anni fa, si era perso un coordinamento che riguardasse l’accoglienza. Fortunatamente questo progetto va a sopperire quella mancanza e a breve si vedrà già un cambiamento su questo fronte. Uno degli interventi che implementeremo sarà l’allungamento dell’orario di apertura dei punti di informazione turistica».



E proprio su questo punto, l’assessore Petracci, ha annunciato che a stretto giro uscirà un bando per la gestione degli infopoint di Massa e Montignoso. Per Carrara, invece, essendoci già una gestione assegnata fino al 2020, si procederà con un bando a partire dal prossimo anno.



Altro progetto che sarà attuato è quello del rinnovo del vecchio sito web dell’Apt di Massa-Carrara. «Il confronto con Toscana Promozione è stato utile – ha aggiunto l’assessore Forti – perché ci ha permesso di capire come siamo percepiti dall’esterno. È importante comprendere come ci vedono gli altri e il fatto di voler puntare – come è scritto nella scheda del progetto – sul turismo di tipo enogastronomico e sportivo va letto in questo senso. Quindi mai fermarsi a ciò che vuoi vendere ma anche su come vieni percepito».



Questo, inoltre, a detta degli assessori, rappresenta un aiuto nei confronti delle attività turistiche della zona. «Nelle fiere di settore, per esempio – ha spiegato la Petracci – potremmo fornire alle imprese che ne faranno richiesta i materiali informativi e promozionali della riviera apuana. A questo proposito predisporremo un kit specifico».



E alla domanda se ci sarà un calendario unico degli eventi della costa apuana, i tre amministratori hanno annunciato che i comuni continueranno a produrre un loro calendario eventi, e solo i principali confluiranno in una nuova pubblicazione che sarà distribuita nei tre comuni e in quelli limitrofi. Inoltre sono previste delle collaborazioni col futuro ambito turistico della Lunigiana.



QUALCHE DATO

«L'evoluzione del movimento turistico dell'ambito dal 2011 al 2017 – è scritto sulla scheda progettuale di Riviera Apuana – vede una variazione percentuale positiva di arrivi (+17,8%) ed un calo delle presenze (-5,4%) con un calo importante della permanenza media, in particolar modo fra la clientela italiana; questa linea di tendenza si è registrata in particolar modo nel comune di Massa, che rappresenta l'87% dei flussi ufficiali dell'Ambito, mentre negli altri due comuni si registra il processo inverso con un lieve calo degli arrivi ed una crescita delle presenze turistiche. In questi 7 anni si registra una crescita importante dell'incidenza del turismo straniero che passa dall'84,00% del 2011 al 79,80% del 2017. L'offerta ricettiva dell'ambito è fortemente incentrata sul settore extralberghiero: a fine 2017 erano presenti 258 esercizi per oltre 29.500 posti letto. Il settore extralberghiero rappresenta il 58% in termini di esercizi e l'80% in termini di posti letto incentrati in particolar modo sui campeggi che rappresentano il 67% del totale dei posti letto dell'ambito».