Ecco la nuova sede formativa della Uil Fpl: «Partiremo col concorso per Oss»

Massa-Carrara - Formazione di alto livello, accreditata a livello nazionale, per chi già lavora e chi no, per prepararsi ai concorsi pubblici e per far crescere la professionalità dei dirigenti sindacali. Un’attività a 360 gradi che diventa realtà grazie alla nuova sede della Uil Fpl Massa Carrara, inaugurata ieri sera in via Massa Avenza 26, a pochi metri di distanza dal Carrefour e vicina al nuovo ospedale. Al taglio del nastro erano presenti i vertici nazionali e regionali della Uil Fpl: il segretario generale Michelangelo Librandi, il segretario nazionale organizzativo, Daniele Ilari, il segretario regionale Mario Renzi e il segretario della Uil area nord Toscana, Franco Borghini. A fare gli onori di casa Claudio Salvadori, segretario provinciale Uil Fpl, che tanto ha scommesso su questa iniziativa. “L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per la formazione di tutta l’area nord Toscana e che riguardi non solo il nostro settore ma che sia allargata alle altre categorie che vorranno partecipare – spiega Salvadori. I corsi possono infatti coinvolgere tutte le professioni. Questa inaugurazione segna l’inizio di un lungo percorso di qualità, in collaborazione come sempre con la Opes Formazione, agenzia formativa del nostro sindacato, accreditata a livello nazionale. La sede principalmente nasce per fare formazione per tutte le categorie, accreditata con crediti Ecm (educazione continua in medicina) per le professioni sanitarie, per le professioni specifiche di categoria come Oss, polizia locale, amministrativi e non solo. MA faremo anche la preparazione ai concorsi e partiremo proprio con una serie di eventi formativi destinati al concorso Oss che sarà fatto in Liguria. Ma servirà pure per fare formazione sindacale ai nostri quadri, un servizio utile per la crescita interna e per aumentare professionalità dei nostri delegati”. “Questa nuova inaugurazione è un bel segnale per la crescita del nostro sindacato sul territorio – ha rimarcato Borghini -, rappresenta una bella opportunità per i lavoratori e i cittadini”. “Per noi rappresenta un motivo di orgoglio . ha detto ancora Librandi – perché questo sarà un centro di formazione strategico e utile anche a formare i tanti giovani che cercano un posto di lavoro: sappiamo infatti che nei prossimi mesi saranno pubblicati diversi concorsi per il pubblico impiego e qui potremo aggiornare al meglio i candidati. E’ inoltre essenziale come formazione continua di tutti i dipendenti delle autonomie locali e della sanità. Da parte della segreteria nazionale un grande plauso al gruppo dirigente di Massa Carrara”. “Una realtà importante che assicurerà al territorio la fruizione di servizi essenziali – ha concluso Renzi -. Un punto di partenza importante, una premessa essenziale allo sviluppo della nostra attività nell’interesse dei lavoratori che rappresentiamo nei nostri settori, sanità, enti locali e terzo settore”.