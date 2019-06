Dall´Occitania per vedere da vicino il “sistema” marmo apuano

Massa-Carrara - Viene dall’Occitania e più precisamente dal Dipartimento di Ariège, nella Francia sud occidentale, ai confini con Andorra e la Spagna, la delegazione di sindaci e amministratori che è stata ricevuta nel Palazzo Ducale di Massa dal presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti.



Motivo della presenza in terra apuana: visitare le nostre cave e conoscere da vicino il sistema “marmo”. Infatti in quell’area dei Pirenei si estrae una qualità di marmo, il Grand Antique di Aubert, una pietra bianco-nera, la cui estrazione risale all’epoca romana (lo chiamavano marmor celticum) e che gli stessi Romani utilizzarono in grandi quantità a Roma e Costantinopoli. Con questo marmo, tra le altre cose, sono state realizzate le decorazioni di Santa Sofia a Istambul, e la tomba di Giuseppe Bonaparte, fratello dell’imperatore e re di Napoli, monumento funebre ospitato a Parigi nell’Hotel des Invalides.



Ma la storia delle cave di Grand Antique si lega a doppia mandata con la terra apuana: infatti è stato un imprenditore di Massa, Giorgio Rivieri, che con la sua Escavamar, grazie alla collaborazione dei componenti della delegazione, è riuscito a riaprire nel 2014, in soli 18 mesi, una cava ferma da circa 70 anni.



Oltre allo stesso Rivieri, erano presenti al Palazzo Ducale i sindaci di Moulis, Galey, e di Montegut, Clastres, il vicesindaco di Montegut, Pouchès, la consigliera dipartimentale, Gaston, il signor Toulza, dell’Agenzia dello sviluppo economico occitana e, per la Sottoprefettura di Girons, il signor Plaza.