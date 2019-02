Crediti d´imposta fino a 200mila euro per le imprese turistiche apuane

Massa-Carrara - Buone notizie per le imprese alberghiere, attività agrituristiche e strutture termali della nostra provincia. Sono infatti riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative al credito di imposta per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o di eliminazione delle barriere architettoniche. Ad annunciarlo Confesercenti Toscana Nord con il suo direttore Miria Paolicchi: “Si tratta di un importante intervento di sostegno per le imprese del turismo del nostro territorio. Il credito d’imposta riguarda interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica e per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture oggetto degli interventi. Le spese dovranno essere state sostenute nell’anno 2018 e certificate (con firma digitale); l'agevolazione è concessa a ciascuna impresa fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta”.



Confesercenti Toscana Nord mette a disposizione dei propri associati un servizio specifico e gratuito di consulenza e assistenza per l’elaborazione e presentazione delle domande, salvo buon fine. Ancora il direttore Paolicchi: “Le istanze devono essere presentate esclusivamente online, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute. La compilazione potrà essere effettuata esclusivamente fino alle 16 del 21 marzo. Il click day per l'invio vero e proprio delle domande, invece, decorre dalle 10 del 3 aprile alle 16 del 4 aprile. Le risorse – conclude Paolicchi - saranno attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tutte le nostre sedi con la referente Ilaria Nieri (i.nieri@confesercentitoscananord.it) sono a disposizione per la compilazione della pratica in maniera gratuita”.