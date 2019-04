Corsi Haccp: Confartigianato Massa-Carrara apre le iscrizioni

Massa-Carrara - La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP).

In un momento di difficoltà economica come quello che stiamo attraversando diventa sempre più opportuno per un’Associazione come la Confartigianato, strettamente legata e attenta agli aspetti economici e sociali del territorio, avviare quelle azioni che possano, da una parte sostenere le imprese nella ripresa e dall’altra fornire nuove occasioni di lavoro ai disoccupati e ai giovani in cerca di occupazione.

In questa ottica rientrano i corsi formativi per l’HACCP (corsi per addetti alle attività alimentari), obbligatori per tutti quei soggetti che operano o intendano operare nel settore della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande.



Si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dal reg. CE 852/04, dalla Legge 24/03 e dalla Delibera reg. Toscana 559/2008 e s.m. e i., tutti gli addetti operanti nel settore alimentare, in sostituzione del libretto sanitario sono obbligati a partecipare ad un corso di formazione specifico.



Inoltre tutti gli addetti operanti nel settore alimentare che hanno già partecipato a corsi formativi per addetti all’industria alimentare, devono, con cadenza quinquennale, provvedere al rinnovo/integrazione della formazione ricevuta mediante la partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento.



Per qualsiasi informazioni ti aspettiamo presso i nostri uffici di Massa in Via Massa Avenza 38/b presso il Centro direzionale West Est (il palazzo dove ha sede l'Agenzia delle Entrate) con ingresso sul lato monti.

Oppure contattaci telefonicamente allo 0585-1980393

Mail: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it