Consumi in calo a Massa-Carrara nel 2018: unica provincia in Toscana

Il territorio apuano è in controtendenza rispetto al resto della Regione nell'analisi condotta da Findomestic e Prometeia: flessione nel mercato delle auto nuove e dell'elettronica

Massa-Carrara - Nel 2018 consumi in aumento dell'1,3% in Toscana, più della media nazionale. I toscani, infatti, hanno speso di più per acquistare auto usate (4,9%) ma meno nuove (-1,2%), il mercato dei motoveicoli è cresciuto meno che in altre regioni (3,7%), in positivo anche gli elettrodomestici (2,4%), i mobili (1,6%) mentre l’elettronica di consumo (-2,4%) e l’information technology (-1,9%) hanno registrato un arretramento. Il quadro della spesa per i beni durevoli in Toscana nel 2018 viene tracciato dall’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia e presentato a Firenze.



«Nell’anno appena concluso – commenta il responsabile dell’Osservatorio Findomestic Claudio Bardazzi – per l’acquisto di beni durevoli le famiglie toscane hanno speso complessivamente 4 miliardi e 596 milioni di euro con una crescita dell’1,3% rispetto all’anno precedente, superiore alla media nazionale (0,8%) e a quella del Centro (0,9%). Oltre un terzo (34,5%) è rappresentato dall’acquisto di auto nuove per un totale di 1 miliardo e 585 milioni».



Tra tutte le province del Granducato, però, l'unica in controtendenza è proprio la provincia di Massa-Carrara. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, infatti, l’unica provincia che ha fatto rilevare nel 2018 consumi in calo per i beni durevoli è quella apuana: -0,4% e 219 milioni di euro complessivi.



Il mercato delle auto nuove è arretrato più delle altre province: -3,5% (74 milioni di euro). Per quelle usate l’incremento è stato più basso che altrove: +3% (49 milioni di euro). Massa-Carrara è anche l’unica provincia toscana dove la spesa per i motoveicoli è scesa (-1,5% e 7 milioni di euro).



Gli elettrodomestici hanno avuto la progressione più contenuta della regione: +1,8% e 18 milioni di euro. Poco sotto la media regionale l’aumento delle vendite di mobili: +1,2% per un totale di 56 milioni di euro e una media per famiglia di 622 euro. Sono andati male gli acquisti in elettronica di consumo (-3,2% e 9 milioni di euro) e information technology (-2,5% e 7 milioni di euro).