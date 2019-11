«Obiettivo esportare la bellezza dei nostri territori»

Massa-Carrara - Una nuova fiera dedicata interamente al turismo con il Comune di Montignoso protagonista accanto ai Comuni di Massa e di Carrara, ovvero i tre soggetti dell'Ambito Turistico "Riviera Apuana" e Federalberghi.



Con circa 20mila visitatori e spazi per 250 espositori il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze si attesta come una delle manifestazioni più importanti all'interno del settore turistico, sono circa 11mila infatti le famiglie svizzere partecipanti che generano un fatturato di oltre 50 milioni per le proprie vacanze.



«Essere qui è un'ulteriore occasione per esportare la bellezza dei nostri territori e trasformare il modo di fare turismo – ha affermato il Sindaco Gianni Lorenzetti accanto all'Assessore Andrea Gabrielli e al Consigliere Cristiano Orsi – ciò che oggi serve è dinamismo, innovazione e capacità di rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze delle famiglie e dei viaggiatori. C'è sicuramente bisogno di conoscere e farsi conoscere in un settore sempre più complesso e competitivo. Sono contento perchè la presenza dei nostri tre Comuni significa che il percorso all'interno del Ambito Turistico sta procedendo bene, le risorse stanziate per la partecipazione alla fiera sono frutto del pieno coordinamento e della sinergia dei nostri territori. Questa è la strada da seguire».