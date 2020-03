«Le mascherine ci sono ma non vengono fornite, pronti a fermare il servizio bus»

Massa-Carrara - «Adesso basta. Se Ctt Nord non è più in grado di gestire il servizio se ne deve andare anticipatamente». Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl di Massa-Carrara con le rispettive sigle del settore trasporti intervengono unitariamente per denunciare ancora una volta e con più forza la situazione dei dipendenti del trasporto pubblico locale.



«I dipendenti – scrivono i sindacati – non sono oggetti da sacrificare in nome e per conto del dio denaro. Da quando è iniziata questa emergenza sanitaria i dipendenti stanno lavorando senza dispositivi di protezione individuale (dpi). L'unica cosa di cui sono stati forniti è il gel disinfettante, per il resto nulla. E la cosa che sta facendo arrabbiare i dipendenti è che Ctt Nord ha le mascherine e non le distribuisce».



«Nei giorni scorsi – aggiungono – i dipendenti con l’appoggio delle organizzazioni sindacali, si sono rifiutati di utilizzare i pulmini ad una sola porta situata nella parte anteriore del bus perché durante la salita gli utenti si avvicinavano a meno di un metro dell'autista. Situazione dunque pericolosissima per il personale. L'azienda da parte sua ha emesso un ordine di servizio riabilitando i pulmini e annunciando che a far data dal 18 marzo sarebbero state consegnate le mascherine di protezione. Abbiamo risposto come sindacato che le mascherine non sarebbero state sufficienti e che i bus oggetto di contenzioso non sarebbero stati utilizzati dal personale. Dopo questa nostra lettera, le mascherine non sono state più distribuite e giacciono da giorni in uno scatolone. Addirittura ci risulta che è arrivato l'ordine di riportarle alla sede principale di Pisa.

È questo o no un comportamento irresponsabile, per non voler usare altri termini peggiori, da parte di Ctt Nord? Noi pensiamo di sì».



«Il prefetto deve intervenire – concludono i sindacati – l'Asl deve intervenire, le istituzioni tutte devono intervenire. Diversamente, denuncia o non denuncia per interruzione di pubblico servizio, saremo costretti ad interrompere completamente il servizio su Massa-Carrara».