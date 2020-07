White Carrara: partenza sold out per bike tour e visite guidate, tutti gli appuntamenti da non perdere

Massa-Carrara - Partenza “sold out” per il bike tour alle cave di marmo e per la prima delle quattro visite guidate all’Accademia delle Belle Arti che scandiscono la settimana di eventi ed iniziative della quarta edizione di White Carrara Downtown, il festival diffuso dedicato al marmo è organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA con il patrocinio di Regione Toscana e partner istituzionali Comune di Carrara, CCIAA Massa-Carrara, Accademia di Belle Arti di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Nausicaa SpA.



Ai nastri di partenza, per il White MTB Downcountry, il bike tour gratuito promosso da Gruppo Riders Apuani con partenza da Piazza Alberica si sono presentati domenica mattina in 110. Molti di più di quelli inizialmente previsti. Il bike tour ha messo in connessione il versante carrarese e massese portando i partecipanti sino al Monte Brugiana, al Forno e Vergheto e ai Ponti di Vara e sosta alla tappa obbligata di Colonnata per un assaggio del famoso lardo Igp. La metà dei partecipanti non era residente a Carrara. Un altro segnale della bontà dell’iniziativa che ha come primario obiettivo quello di portare presenze sul territorio e promuoverlo. Per chi si è perso il White MTB Downcountry avrà un’altra occasione: il secondo appuntamento è in agenda domenica 26 luglio con partenza sempre da Piazza Alberica alle 8.30.



Posti esauriti anche per le bellissime e suggestive visite – su prenotazione per un massimo di 35 partecipanti - alla scoperta dei tesori dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Si replica martedì 21 luglio (dalle 21.00 alle 23.00) con la visita notturna accompagnata dalle danze storiche nel salone dell’Aula Magna a cura di Daniele Canali con la società Danza – Scuola di Danza Ottocentesca Versilia Massa Carrara ed in replica giovedì 23 luglio (dalle 21.00 alle 23.00) a cura di Corrado Lattanzi e l’associazione Antica Massa Cybea; sabato 25 luglio (dalle 18.00 alle 20.00) con “Il Palazzo e la scuola, una storia dal medioevo alla contemporaneità” a cura di Paolo Isoppi e Isabella Botti. Non solo visite in Accademia e sport outdoor, per gli appassionati di storia e dettagli ci sono le passeggiate culturali. Si prosegue mercoledì 22 luglio (dalle 18.00 alle 20.00. Durata 2 ore) con il suggestivo “A sentimental journey through Carrara. La colonia Anglo Americana a Carrara nell'ottocento nella Capitale del Marmo” a cura di Marzia Dati con partenza da Piazza Accademia - monumento a Mazzini per conoscere il profondo legame tra Carrara, l’Italia e gli Stati Uniti d’America. Il terzo appuntamento è in programma venerdì 24 luglio (dalle 18.00 alle 20.00. Durata 2 ore) con “Le vie della Scultura, Artisti e Artigiani da Via Carriona ai Laboratori di Walton” a cura di Corrado Lattanzi incontrando artisti e artigiani fino a Studio Marmore+ con partenza da Piazza Accademia - monumento a Mazzini. Ultimo viaggio è invece in agenda domenica 26 luglio (dalle 18.00 alle 20.00. Durata 2 ore) con “Storie e Memorie: stemmi, insegne, targhe sui muri della città storica” a cura di Pietro di Pierro e Mario Venutelli con finale enogastronomici intorno ad Alma Vittoria Cordiviola con partenza da Piazza Accademia - monumento a Mazzini.



Il programma completo è disponibile sul sito www.whitecarraradowntown.it



White Carrara Downtown by CARRARA² è un evento organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA con il Patrocinio di Regione Toscana - Partner Istituzionali Comune di Carrara, CCIAA Massa-Carrara, Accademia di Belle Arti di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Nausicaa SpA. Sponsor: GMC, Franchi Umberto Marmi, Marmi Carrara, Il Fiorino Marmi, Sa.Ge.Van Marmi. L’iniziativa è inserita nel progetto Carrara Città Creativa UNESCO.