La bella stagione è arrivata. Ottimo momento per visitare i nostri castelli

Massa-Carrara - La bella stagione tanto attesa sembra finalmente essere arrivata. Allora quale momento migliore per visitare i castelli della provincia di Massa-Carrara? Regalarsi un viaggio nel tempo e nella storia e magari concedersi, come è possibile fare al castello Malaspina di Massa, un aperitivo al tramonto presso il punto ristoro. L'Istituto Valorizzazione Castelli comunica di seguito orari, costi e agevolazioni dei castelli e dei musei a sua diretta gestione e ricorda a tutti di seguire i prossimi appuntamenti in programma sul sito www.istitutovalorizzazionecastelli.it o sulla pagina fb istituto valorizzazione castelli.



CASTELLO AGHINOLFI DI MONTIGNOSO:

fino al 1 luglio aperto sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00



Biglietti

gratuito fino a 6 anni

intero €5,00

ridotto €3,00 per gruppi superiori alle 12 persone; per ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni; per coloro che pagano la tassa di soggiorno tramite ticket rilasciato dalle strutture ricettive

biglietto del cittadino €10,00: per i residenti della provincia di Massa-Carrara e consente l'accesso al castello tutto l'anno senza il pagamento di ulteriori biglietti.





CASTELLO MALASPINA DI MASSA:

fino al 14 giugno aperto sabato, domenica e festivi dalle 16.00 alle 20.00

dal 15 giugno al 15 settembre aperto tutti i giorni, ad esclusione del lunedì, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 23.00



Biglietti:

gratuito fino a 18 anni

intero €5,50

ridotto €3,50 per gruppi superiori alle 12 persone; per ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni; per coloro che pagano la tassa di soggiorno tramite ticket rilasciato dalle strutture ricettive.

biglietto del cittadino €10,00: per i residenti della provincia di Massa-Carrara e consente l'accesso al castello tutto l'anno senza il pagamento di ulteriori biglietti.

biglietto cumulativo €16,50: consente quattro ingressi al costo di tre.





MUSEO DELL'EMIGRAZIONE DELLA GENTE DI TOSCANA – CASTELLO DI LUSUOLO

aperto sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00



Biglietti

gratuito fino a 7 anni

intero € 4,00

ridotto € 2,00 per i gruppi delle scuole e per gli over 65

cumulativo € 6,00 che prevede l'ingresso sia al Museo dell'Emigrazione della Gente di Toscana nel castello di Lusuolo che all'Archivio Museo dei Malaspina di Mulazzo





ARCHIVIO MUSEO DEI MALASPINA DI MULAZZO

aperto sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00



Biglietti

gratuito fino a 7 anni

intero € 4,00

ridotto € 2,00 per i gruppi delle scuole e per gli over 65

cumulativo € 6,00 che prevede l'ingresso sia al Museo dell'Emigrazione della Gente di Toscana nel castello di Lusuolo che all'Archivio Museo dei Malaspina di Mulazzo.